Scout24 steigert Gewinn deutlich und will weiter wachsen
- Starke Nachfrage 2025: Umsatz +14,7% 649,6Mio€
- 2026: Umsatzprognose +16-18%, Fotocasa 6-7pp++
- Bereinigte Ebitda-Marge 62,5% Ausblick bis 61%
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat 2025 dank einer hohen Kundennachfrage den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch 2026 will das Unternehmen weiter zulegen. So soll der Umsatz um 16 bis 18 Prozent steigen, wie das im Dax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer bereinigten operativen Marge (Ebitda-Marge) von bis zu 61 Prozent.
Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 649,6 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Branchenexperten liegt. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment.
Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um 16,5 Prozent auf 405,7 Millionen Euro verbucht. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent zu. Analysten hatten beim operativen Ergebnis und Marge etwas weniger erwartet. Der Nachsteuergewinn stieg um fast die Hälfte auf 240 Millionen Euro, wobei das Unternehmen von einem Steuereffekt profitierte.
Den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 will Scout24 am 26. März veröffentlichen./err/edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 31.445 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,20 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +47,24 %/+90,54 % bedeutet.
Scout hatte ich vor ein paar Stunden auf meine Watchlist gesetzt. Laut ING gibt es acht Analystenmeinungen, die alle auf ‚Kaufen‘ stehen. Nachdem ich mir jedoch – wie im Forum bereits informiert wird – die Nutzerbewertungen angesehen habe, werde ich vermutlich doch nicht investieren.
Auf Trustpilot ist Scout zweimal gelistet: einmal mit 158 Bewertungen und 1,3 Sternen und dann noch mit 2,8 von 5 Sternen mit 9.285 Bewertungen:
https://de.trustpilot.com/review/immoscout24.ch
https://de.trustpilot.com/review/www.immobilienscout24.de?stars=1
Auch auf Google kommt das Unternehmen schlecht weg: 1,3 von 5 Sternen bei 145 Bewertungen.
Eine der neuesten Rezensionen (vor rund drei Wochen) beschreibt sehr deutlich, wie unzufrieden Kunden sind. Die Nutzerin berichtet, dass sie sich von einem günstigen Tarif unter 100 € hat locken lassen, den Betrag sofort per PayPal bezahlt hat – und später überraschend mit zusätzlichen Kosten im hohen dreistelligen Bereich konfrontiert wurde. Nach acht Wochen kam sogar ein Anwaltsschreiben.
Auf ihre öffentliche Bewertung hat ImmoScout24 zwar reagiert und eine erneute Prüfung angekündigt, tatsächlich wurde sie aber lediglich erneut an das Inkassounternehmen KSP verwiesen. Bei der Kundin entstand daher der Eindruck, dass eine echte Klärung gar nicht stattfindet.
https://www.google.com/maps/contrib/110132676617687876148/reviews?hl=de-DE
Ich kann mir gut vorstellen, dass "Kleinanzeigen" dich einen guten Teil des Marktes schnappt. Da ist mehr Gefahr für Scout drin, als in der KI
Einstufung: Erhöht auf Buy (Neutral)
Kursziel: Gesenkt auf 102,60 (107,80) Euro
Kurs (12:28): +1,2% auf 74,90 Euro
===
Die UBS begründet ihre Schritte zu Scout24 wie folgt: Das Unternehmen hebe
sich als klarer Marktführer im Bereich KI ab und sei wesentlich geringeren
Disintermediations- und Margenrisiken ausgesetzt als die Konkurrenz. Des
Weiteren erwarten die Analysten, dass sich die im Kerngeschäft der Gruppe
gezeigte Stärke im Geschäftsjahr 2026 fortsetzen werde. Sie sehen
Aufwärtspotenzial für die Geschäftszahlen. Darüber hinaus erschienen die
Bedenken der Anleger hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen durch
M&A auf die Kapitalallokation übertrieben. Die Analysten halten weitere
grenzüberschreitende Übernahmen für unwahrscheinlich, sehen Potenzial für
höhere Aktienrückkäufe, die über den Konsensschätzungen lägen und glauben, dass
die Kapitalrendite aus der spanischen Akquisition wahrscheinlich robust
ausfallen werde. Diese Stärken positionierten die Gesellschaft als klare
Qualitätsführerin im europäischen Kleinanzeigengeschäft. Trotz eines andauernd
düsteren kurzfristigen Branchenausblicks dürfte die Gruppe eine Outperformance
erzielen - insbesondere wenn sich die Branchendynamik verbessere.
