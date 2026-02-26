Scout24 steigert Gewinn deutlich und will weiter wachsen

Scout hatte ich vor ein paar Stunden auf meine Watchlist gesetzt. Laut ING gibt es acht Analystenmeinungen, die alle auf ‚Kaufen‘ stehen. Nachdem ich mir jedoch – wie im Forum bereits informiert wird – die Nutzerbewertungen angesehen habe, werde ich vermutlich doch nicht investieren.

Auf Trustpilot ist Scout zweimal gelistet: einmal mit 158 Bewertungen und 1,3 Sternen und dann noch mit 2,8 von 5 Sternen mit 9.285 Bewertungen:

https://de.trustpilot.com/review/immoscout24.ch

https://de.trustpilot.com/review/www.immobilienscout24.de?stars=1

Auch auf Google kommt das Unternehmen schlecht weg: 1,3 von 5 Sternen bei 145 Bewertungen.

Eine der neuesten Rezensionen (vor rund drei Wochen) beschreibt sehr deutlich, wie unzufrieden Kunden sind. Die Nutzerin berichtet, dass sie sich von einem günstigen Tarif unter 100 € hat locken lassen, den Betrag sofort per PayPal bezahlt hat – und später überraschend mit zusätzlichen Kosten im hohen dreistelligen Bereich konfrontiert wurde. Nach acht Wochen kam sogar ein Anwaltsschreiben.

Auf ihre öffentliche Bewertung hat ImmoScout24 zwar reagiert und eine erneute Prüfung angekündigt, tatsächlich wurde sie aber lediglich erneut an das Inkassounternehmen KSP verwiesen. Bei der Kundin entstand daher der Eindruck, dass eine echte Klärung gar nicht stattfindet.

https://www.google.com/maps/contrib/110132676617687876148/reviews?hl=de-DE





Das alles zusammen genommen lässt mich aktuell stark an einem Investment zweifeln.