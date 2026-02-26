Merck teilt Pharmageschäft: Neue Strategie gegen Keytruda‑Abhängigkeit

Künftig wird Merck das Geschäft mit Humanarzneien in zwei eigenständige Divisionen gliedern: eine dedizierte Krebssparte, die sämtliche Onkologika inklusive Keytruda bündelt, sowie eine Spezialpharma- und Infektionssparte, in der Produkte ohne Krebsbezug zusammengefasst werden. Zu Letzterer zählen etablierte Umsatztitel wie der HPV-Impfstoff Gardasil und das Diabetespräparat Januvia ebenso wie neuere Entwicklungsprojekte und Markteinführungen – namentlich das Lungenmedikament Winrevair und eine neuartige Cholesterintablette, die Managern zufolge das Potenzial zum Bestseller besitzt.

Merck treibt eine umfassende Neuaufstellung seines Pharmageschäfts voran, um dem drohenden Einnahmeverlust durch das Patentende seines Top-Produkts Keytruda vorzubeugen. Der US-Konzern reagiert damit auf die Erwartung, dass Ende des Jahrzehnts – konkret 2028 in den USA – der Patentschutz für die Blockbuster-Immuntherapie ausläuft und günstigere Nachahmerprodukte den Umsatz belasteten. Keytruda trägt derzeit nahezu die Hälfte des Konzernumsatzes; diese Abhängigkeit gilt als zentrales Risiko für das weitere Wachstum.

Mit der Aufspaltung will Merck sein Profil schärfen, die interne Verantwortlichkeit stärken und die Abhängigkeit von einem einzigen Umsatztreiber reduzieren. Konzernchef Robert Davis betont die strategische Ausrichtung: Der Fokus liege auf der Bereitstellung innovativer Therapien und der Schaffung langfristigen Werts für Stakeholder. Parallel zu der organisatorischen Umstellung hat Merck Milliarden in Übernahmen von Biotechnologieunternehmen investiert, um die Pipeline zu verbreitern und Entstehungsrisiken von Umsatzlücken zu mindern. Das Management plant mehr als 20 Markteinführungen neuer Arzneien oder erweiterter Indikationen in den kommenden Jahren.

Personell setzt Merck ebenfalls auf frische Führung: Die neue Spezialpharma-Einheit übernimmt ab dem 2. März Brian Foard, bisher bei Sanofi für das Spezialgeschäft verantwortlich. Die Krebssparte sowie das internationale Geschäft unter der Marke MSD wird künftig Jannie Oosthuizen führen. Beide berichten direkt an Davis. Joseph Romanelli, bislang Leiter des internationalen Humanarzneigeschäfts, geht in den Ruhestand; zusätzlich wurde die Position eines Executive Vice President für strategischen Marktzugang, Politik und Kommunikation geschaffen, die Chirfi Guindo übernimmt.

Analytisch bleibt die Herausforderung groß: Der Umbau kann interne Reibungen und Integrationsrisiken bergen, und der Erfolg hängt maßgeblich von der Markteinführung neuer Produkte sowie deren kommerzieller Durchschlagskraft ab. Für Investoren könnte die Neuaufstellung jedoch mittelfristig den Weg zu einer diversifizierteren, weniger Keytruda‑abhängigen Ertragsstruktur ebnen und damit das Unternehmensrisiko reduzieren.

Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 122,5EUR auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.