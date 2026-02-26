    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck teilt Pharmageschäft: Neue Strategie gegen Keytruda‑Abhängigkeit

    Merck teilt Pharmageschäft: Neue Strategie gegen Keytruda‑Abhängigkeit
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck treibt eine umfassende Neuaufstellung seines Pharmageschäfts voran, um dem drohenden Einnahmeverlust durch das Patentende seines Top-Produkts Keytruda vorzubeugen. Der US-Konzern reagiert damit auf die Erwartung, dass Ende des Jahrzehnts – konkret 2028 in den USA – der Patentschutz für die Blockbuster-Immuntherapie ausläuft und günstigere Nachahmerprodukte den Umsatz belasteten. Keytruda trägt derzeit nahezu die Hälfte des Konzernumsatzes; diese Abhängigkeit gilt als zentrales Risiko für das weitere Wachstum.

    Künftig wird Merck das Geschäft mit Humanarzneien in zwei eigenständige Divisionen gliedern: eine dedizierte Krebssparte, die sämtliche Onkologika inklusive Keytruda bündelt, sowie eine Spezialpharma- und Infektionssparte, in der Produkte ohne Krebsbezug zusammengefasst werden. Zu Letzterer zählen etablierte Umsatztitel wie der HPV-Impfstoff Gardasil und das Diabetespräparat Januvia ebenso wie neuere Entwicklungsprojekte und Markteinführungen – namentlich das Lungenmedikament Winrevair und eine neuartige Cholesterintablette, die Managern zufolge das Potenzial zum Bestseller besitzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck & Co!
    Long
    106,82€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 7,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    138,83€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 7,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit der Aufspaltung will Merck sein Profil schärfen, die interne Verantwortlichkeit stärken und die Abhängigkeit von einem einzigen Umsatztreiber reduzieren. Konzernchef Robert Davis betont die strategische Ausrichtung: Der Fokus liege auf der Bereitstellung innovativer Therapien und der Schaffung langfristigen Werts für Stakeholder. Parallel zu der organisatorischen Umstellung hat Merck Milliarden in Übernahmen von Biotechnologieunternehmen investiert, um die Pipeline zu verbreitern und Entstehungsrisiken von Umsatzlücken zu mindern. Das Management plant mehr als 20 Markteinführungen neuer Arzneien oder erweiterter Indikationen in den kommenden Jahren.

    Personell setzt Merck ebenfalls auf frische Führung: Die neue Spezialpharma-Einheit übernimmt ab dem 2. März Brian Foard, bisher bei Sanofi für das Spezialgeschäft verantwortlich. Die Krebssparte sowie das internationale Geschäft unter der Marke MSD wird künftig Jannie Oosthuizen führen. Beide berichten direkt an Davis. Joseph Romanelli, bislang Leiter des internationalen Humanarzneigeschäfts, geht in den Ruhestand; zusätzlich wurde die Position eines Executive Vice President für strategischen Marktzugang, Politik und Kommunikation geschaffen, die Chirfi Guindo übernimmt.

    Analytisch bleibt die Herausforderung groß: Der Umbau kann interne Reibungen und Integrationsrisiken bergen, und der Erfolg hängt maßgeblich von der Markteinführung neuer Produkte sowie deren kommerzieller Durchschlagskraft ab. Für Investoren könnte die Neuaufstellung jedoch mittelfristig den Weg zu einer diversifizierteren, weniger Keytruda‑abhängigen Ertragsstruktur ebnen und damit das Unternehmensrisiko reduzieren.



    Merck & Co

    -0,58 %
    +0,39 %
    +13,35 %
    +13,47 %
    +18,40 %
    0,00 %
    +77,84 %
    +134,10 %
    +188,99 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q

    Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 122,5EUR auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Merck teilt Pharmageschäft: Neue Strategie gegen Keytruda‑Abhängigkeit Merck treibt eine umfassende Neuaufstellung seines Pharmageschäfts voran, um dem drohenden Einnahmeverlust durch das Patentende seines Top-Produkts Keytruda vorzubeugen. Der US-Konzern reagiert damit auf die Erwartung, dass Ende des Jahrzehnts – …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     