Leonardo boomt: Aufträge +14%, EBITA +15% – Nettoverschuldung -44%

Die Nachfrage erwies sich breit gestützt: Verteidigungs- und Sicherheitselektronik verzeichneten einen Anstieg von 10,33 auf 10,66 Milliarden Euro, Hubschrauberaufträge wuchsen von 5,87 auf 6,17 Milliarden Euro, und die Luftfahrtdivision legte deutlich von 3,75 auf 5,81 Milliarden Euro zu. Auch Cyber- und Sicherheitslösungen sowie Raumfahrt überschritten die Milliarden-Euro-Marke, während sonstige Geschäftsbereiche weitgehend stabil blieben. Konzernchef Roberto Cingolani bewertete die Entwicklung als solide Grundlage für die kommenden Jahre.

Der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo hat mit seinen vorläufigen Zahlen für 2025 sowohl beim Auftragseingang als auch bei Umsatz und Profitabilität überzeugt. Die Auftragseingänge stiegen um etwa 13,5–14 Prozent auf 23,78 Milliarden Euro, nachdem sie 2024 noch 20,95 Milliarden betragen hatten. Der Umsatz zog um knapp zehn Prozent auf 19,50 Milliarden Euro an (2024: 17,76 Mrd.). Dadurch verbesserte sich der Auftragsbestand um 5,5 Prozent auf 46,62 Milliarden Euro.

Auf Profitabilitätsebene verbesserte sich das EBITDA um 9,5 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro, das EBITA stieg gar um rund 15 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Analystenerwartungen. Diese operative Stärke wurde ergänzend durch ein deutliches Schuldenabbauprogramm unterstützt: Dank Verkäufen von Randgeschäften reduzierte Leonardo die Nettoverschuldung um circa 44 Prozent auf rund eine Milliarde Euro.

Die Anleger reagierten nervös, aber insgesamt positiv: Die Aktie notierte zu Handelsbeginn marginal im Plus (rund +0,31 Prozent bei 59,08 Euro), zeigte im Verlauf jedoch Schwankungen und verzeichnete zeitweise ein Minus von rund einem Prozent. Über die vergangenen zwölf Monate liegt das Papier aber mit knapp 60 Prozent im Plus, was den allgemeinen Boom bei Rüstungswerten widerspiegelt.

Leonardo kündigte an, am 12. März weitere Details und ein Strategie-Update zu präsentieren. Branchenausblick und anhaltende Militärausgaben in Europa dürften das Unternehmen kurzfristig stützen, doch bleibt die Entwicklung abhängig von Auftragspipelines, Auslieferungsplänen und geopolitischen Risikofaktoren. Insgesamt setzt Leonardo mit den vorgelegten Zahlen neue Maßstäbe in der Branche und stärkt seine Bilanzposition für künftiges Wachstum.

Marktbeobachter heben hervor, dass die Qualität des Auftragseingangs und die Umsetzbarkeit der Projekte entscheidend bleiben: Die Umwandlungsrate von Aufträgen in Umsätze sowie Lieferkettenengpässe könnten das Wachstumstempo dämpfen. Zudem sind Vertragslaufzeiten, Preisgestaltungen und Exportgenehmigungen in vielen Fällen komplex und politisch sensibel. Für Anleger bleibt relevant, wie das Management die freien Mittel künftig verwendet — ob für Investitionen, Dividenden oder weitere Portfoliobereinigungen. Das anstehende Strategie-Update wird Aufschluss über geplante Investitionsprioritäten, Margenverbesserungen und mögliche Konzentrationen auf Kernsegmente geben. Langfristig könnten nachhaltige Rüstungsnachfragen und technologische Führerschaft Leonados Ertragsprofil weiter stabilisieren und den Unternehmenswert nachhaltig erhöhen bei angemessenem Risikomanagement und Governance.

Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 57,41EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.