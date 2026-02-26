CagriSema-Debakel: Novo Nordisk verliert Milliarden – Aktie stürzt ab

CagriSema kombiniert Semaglutid, das Appetit und Magenentleerung beeinflusst, mit Cagrilintid, einem Amylin‑Analogon, das Sättigungseffekte verlängern soll. Das Präparat galt als Schlüssel, um die Führungsposition von Novo auf dem umkämpften Adipositas‑Markt zu verteidigen. Analysten sehen jedoch nun begrenzteren Einsatz und Marktanteile, insbesondere im direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten wie Eli Lillys Zepbound.

Novo Nordisk steht nach dem Fehlschlag der Phase‑3‑Studie REDEFINE‑4 für das Kombinationspräparat CagriSema vor einer deutlich getrübten Perspektive. Die Studie erreichte schlechtere Ergebnisse als erwartet; das zuvor angenommene Umsatzpotenzial von 12 Milliarden US‑Dollar wurde von Seiten des Unternehmens auf rund 2 Milliarden US‑Dollar reduziert. Die Nachricht löste einen heftigen Kursrutsch aus: Nach einem fast 20‑prozentigen Einbruch am Montag fiel die Aktie in Kopenhagen am Dienstag nochmals um 2,6 Prozent.

Mehrere Research‑Häuser passten ihre Einschätzungen an: Barclays senkte die Prognosen für Oral‑Wegovy‑Erlöse (2026: 1,3 Mrd. DKK; 2031: 7,8 Mrd. DKK) und reduzierte die erwartete jährliche EPS‑Wachstumsrate für 2027–2031 von sechs bis acht auf rund fünf Prozent. Daraus resultierte eine Absenkung des Kursziels von 340 auf 270 DKK. Die Deutsche Bank strich Novo Nordisk von „Buy“ auf „Hold“ und senkte ihr Kursziel von 400 auf 275 DKK; Goldman Sachs beließ die Einstufung vorerst auf „Buy“ mit einem Kursziel von 400 DKK, mahnte aber zur Vorsicht.

Trotzdem unternimmt Novo Schritte zur Stärkung seiner Pipeline: Ein Lizenz- und Entwicklungsvertrag mit dem US‑Startup Vivtex sichert Zugang zu oralen Verabreichungstechnologien und kann bis zu 2,1 Milliarden US‑Dollar einbringen. Novo übernimmt dabei Führung bei Entwicklung, Produktion und Vermarktung, Vivtex erhält Vorauszahlungen, Forschungsfinanzierung, Meilensteinzahlungen und künftige Lizenzgebühren. Die Vereinbarung ergänzt Novos Strategie, auch mit abgesenkten Listenpreisen für Wegovy und Ozempic in den USA Marktanteile zu halten.

Die kurzfristigen Folgen sind klar: Kursvolatilität, nachlassende Analystenstimmung und eine kritische Neubewertung der Pipeline‑Stärke. Langfristig bleiben jedoch die etablierten Cashflows aus bestehenden Produkten und die Marktführerschaft zentrale Faktoren. Investorenreaktionen reichen von Skepsis bis zu opportunistischem Käuferverhalten: Einige Anleger beurteilen den Kursrutsch als Überreaktion und sehen die Aktie nach fundamentalen Kennzahlen als Schnäppchen, während andere vor einer möglichen Patentklippe und verschärftem Wettbewerb warnen. Insgesamt steht Novo Nordisk an einem Wendepunkt zwischen bestehender Ertragskraft und dem Druck, neue, überzeugende Wirkstoffe nachzuliefern.

