MTU erzielt Rekordzahlen – Aktie bricht ein: Anleger in Alarmbereitschaft

Treiber des Wachstums war vor allem das zivile Wartungsgeschäft: Der Umsatz in der gewerblichen Instandhaltung legte um 18 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro zu; auf Dollarbasis sogar um 23 Prozent. Das OEM-Geschäft wuchs um 14 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, das Militärgeschäft blieb mit 614 Millionen Euro weitgehend stabil, wobei Lieferkettenprobleme zu Verschiebungen führten. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende 29,5 Milliarden Euro – rechnerisch mehr als drei Jahre Auslastung. Die F&E-Ausgaben stiegen um 10 Prozent auf 377 Millionen Euro.

MTU Aero Engines hat 2025 ein Rekordjahr hingelegt, doch die Zahlen kamen an der Börse nicht gut an. Der Triebwerksbauer meldete bereinigten Umsatz von 8,7 Milliarden Euro (+16 %), ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,4 Milliarden Euro (+29 %) und eine verbesserte operative Marge von 15,5 Prozent (vorjahr 14,0 %). Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 968 Millionen Euro (+27 %). Vorstandschef Johannes Bussmann betonte, MTU habe die Marktchancen optimal genutzt und sei gut positioniert für weiteres Wachstum; Finanzvorständin Katja Garcia Vila hob die erfolgreiche Umsetzung der Prognosen und starkes Cash-Management hervor.

Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) verbesserte sich auf 378 Millionen Euro nach 183 Millionen im Vorjahr – ein deutlicher Sprung, der MTU zufolge den Erfolg des strikten Cash-Managements belegt. Zugleich kündigte das Unternehmen ehrgeizige Ziele für 2026 an: einen Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro sowie einen Free-Cashflow in Höhe von 45 bis 55 Prozent des bereinigten Nettogewinns. Für 2030 peilt MTU einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent an. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zudem eine deutlich höhere Dividende von 3,60 Euro je Aktie vor (+64 %).

Trotz der starken Kennzahlen geriet die Aktie unter Druck: Nachbörslich und am Folgetag sackte der Kurs zeitweise um bis zu acht Prozent ab und schloss mit rund 371 Euro, womit ein Großteil des Jahresplus schmolz. Anleger sorgen sich vor allem um die Nachhaltigkeit der Margen und die Qualität des Free Cashflows – insbesondere das Ersatzteilgeschäft für GTF-Triebwerke wird kontrovers diskutiert. Analysten äußern gemischte Reaktionen: Während Banken wie JPMorgan und LBBW die Aktie weiterhin positiv sehen und Kursziele von 465 bzw. 440 Euro halten, mahnen Barclays, Jefferies und RBC zur Vorsicht bei der Einordnung der Cashflow-Prognosen. Einige Experten sehen den Rücksetzer jedoch als Kaufchance.

