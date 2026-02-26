    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    Wells Fargo: Alphabet mit 22% Kurspotenzial – KI‑Rechenpower als Trumpf

    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Wells Fargo hat seine Einschätzung für Alphabet angehoben und sieht damit deutliches Kurspotenzial: Analyst Ken Gawrelski stuft den Google- und YouTube-Mutterkonzern von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und setzt ein neues Kursziel von 387 US-Dollar – rund 22 Prozent über dem aktuellen Niveau. Damit liegt sein Ziel über dem durchschnittlichen Analystenkonsens von 360,78 US-Dollar (SeekingAlpha). Laut LSEG empfehlen 52 von 61 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf; auf TipRanks weist Gawrelski eine Trefferquote von 51 Prozent auf, was ihn als solide, aber nicht überragend treffsicher einordnet.

    Die Einschätzung fußt auf drei von Gawrelski als entscheidend betrachteten Wettbewerbsvorteilen im KI-Zeitalter: Daten, Distribution und Rechenkapazität. Alphabet baue systematisch seine KI-Infrastruktur aus. Die interne Rechenleistung soll von zuletzt rund 15 Gigawatt auf 35 Gigawatt bis 2028 steigen — ein Ausbau, den Gawrelski als strategischen Hebel im Konkurrenzkampf der Hyperscaler bewertet. Er argumentiert, dass viele Wettbewerber durch begrenzte Rechenkapazitäten ausgebremst seien; solange dieser Engpass bestehe, profitiere Google von seinem Vorsprung.

    Als zweiten Wachstumstreiber nennt der Analyst das KI-Modell Gemini. Gawrelski prognostiziert, dass die durchschnittlich wiederkehrenden Erlöse aus KI-Angeboten bis Ende 2027 von derzeit rund 4 Milliarden auf 12 Milliarden US-Dollar steigen könnten — eine Verdreifachung, die das Umsatzprofil nachhaltig verändern würde. Insgesamt habe die Alphabet-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten bereits 75 Prozent zugelegt (S&P 500: +14 Prozent), erlebe jedoch jüngst Gewinnmitnahmen: Im letzten Monat verlor der Titel etwa vier Prozent und steht seit Jahresbeginn nahezu seitwärts.

    Parallel zur Einschätzung von Wells Fargo signalisiert die Branche einen strukturellen Schub in Richtung praktischer KI-Implementierung. OpenAI hat mit der „Frontier Alliance“ vier der weltweit größten Beratungsfirmen — BCG, McKinsey, Accenture und Capgemini — zusammengebracht, um Unternehmen aus der Pilotphase zu holen und KI in zentrale Geschäftsprozesse wie Softwareentwicklung, Vertrieb und Kundensupport zu integrieren. OpenAI stellt Engineering-Ressourcen und Produkte wie ChatGPT Enterprise zur Seite; Denise Dresser, Chief Revenue Officer, betont, dass Unternehmen pragmatische Unterstützung benötigen, um skalierbare Transformationen zu erreichen.

    Für Anleger bedeutet das Szenario: Alphabet steht mit starker Infrastruktur, breiter Datenbasis und etablierten Vertriebskanälen gut da, doch die Bewertung und die Umsetzung der KI-Monetarisierung bleiben zentrale Beobachtungspunkte. Wettbewerb durch OpenAI, Anthropic oder andere Hyperscaler sowie makroökonomische und regulatorische Risiken können die Realisierung der Upside einschränken.



    Alphabet

    -0,23 %
    +2,38 %
    -3,94 %
    -6,47 %
    +57,44 %
    +213,17 %
    +224,34 %
    +697,95 %
    +12.739,81 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 312,9EUR auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



