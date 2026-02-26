Nvidia explodiert: 68 Mrd. Umsatz und kühne 78‑Mrd‑KI‑Prognose

Für das laufende Quartal gab Nvidia eine äußerst optimistische Umsatzprognose von rund 78 Milliarden US-Dollar ab, deutlich über dem Konsens der Wall Street von etwa 72,8–73 Milliarden. Diese Aussicht stärkte die Zuversicht, dass die Nachfrage nach KI-Beschleunigern und Hochleistungsrechenleistung weiter rasant wächst und dämpft zumindest kurzfristig Debatten über eine mögliche KI-Blase.

Nvidia hat die Erwartungen der Finanzmärkte erneut übertroffen und damit einmal mehr das Bild einer Branche geprägt, die vom KI-Boom getragen wird. Für das vierte Quartal meldete der Chipkonzern einen Umsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr – sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,62 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei starken 75,2 Prozent. Besonders das Rechenzentrumsgeschäft stellte den Haupttreiber dar: Mit 62,3 Milliarden US-Dollar trug die Sparte weit über 90 Prozent zum Umsatz bei und übertraf damit die Markterwartungen deutlich.

Der Markt reagierte zunächst positiv: Die Aktie sprang nachbörslich um mehr als drei Prozent und kletterte wieder über die Marke von 200 Dollar, konnte diesen Gewinn aber nicht dauerhaft halten. In der Folge dämpften Aussagen von Finanzchefin Collette Kress – insbesondere zur Konkurrenz aus China – sowie fehlende Detailangaben zur Zusammensetzung des Ausblicks die Anlegerstimmung. Die Aktie notierte zuvor um rund 192 Dollar und liegt damit weiterhin unter dem Rekordhoch vom Oktober.

Analysten wie Frank Lee von HSBC zeigen sich vor den Earnings optimistisch: Er prognostizierte für das Quartal 68 Milliarden Dollar Umsatz und sieht weiterhin intakte Nachfrage nach Nvidias GPUs. Seine HSBC-Bewertungspapiere setzten ein Kursziel von 310 Dollar, rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau. Als zusätzliches Wachstumspotenzial wird Nvidias Vorstoß in Server-CPU-Technologie – etwa die Grace-CPUs und eine strategische Partnerschaft mit Meta – genannt. Lee hält es jedoch für zu früh, dieses Potenzial vollständig in Schätzungen zu berücksichtigen.

Trotz der starken Zahlen bleibt die Markterwartung insgesamt realistischer als noch vor einigen Quartalen: Früher konnten massive Überraschungen Kurssprünge von zweistelligen Prozenten auslösen; heute sind viele positive Ergebnisse bereits eingepreist. Nvidia bleibt jedoch das dominierende Unternehmen im Bereich KI-Beschleuniger, seine Produktpalette erweitert sich um Prozessoren, Netzwerktechnik und Komplettsysteme. Mit einem Börsenwert von rund 4,7–4,8 Billionen Dollar bleibt der Konzern der Maßstab für die KI-Industrie – und ein Gradmesser dafür, wie dauerhaft und profitabel die Investitionen der Hyperscaler in neue Rechenzentrumsinfrastruktur sind.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.