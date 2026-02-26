Elmos: Dividende +50% und Rückkauf – Aktie springt 8% hoch

Operativ lieferte Elmos solide, wenn auch heterogen: Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 169,3 Mio. Euro – leicht unter Konsens, aber im Rahmen der eigenen Erwartungen. Die EBIT-Marge für Q4 lag bei 23,4 Prozent und übertraf damit die Schätzungen, während die Bruttomarge mit rund 41,3 Prozent unter Druck geriet; als möglicher Faktor werden gestiegene Goldpreise genannt. Auf Konzernebene legte der Umsatz 2025 auf 582,6 Mio. Euro zu (+0,3 Prozent gegenüber 2024), belastet jedoch durch einen starken Euro und verhaltene Kundenabrufe im ersten Halbjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf 127,1 Mio. Euro (EBIT-Marge operativ 21,8 Prozent bereinigt).

Elmos bestätigt vorläufige Zahlen für Q4/2025 und gibt einen klaren Wachstumsfokus für 2026 vor: Der Halbleiterspezialist bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und stellte zugleich seine Kapitalallokationsstrategie mit höherer Dividende und einem Aktienrückkaufprogramm in den Mittelpunkt. Die Aktie reagierte prompt: Nach den Ergebnissen kletterte das Papier um rund 8 Prozent auf 137 Euro und setzt damit die starke Rallye der vergangenen zwölf Monate fort (+85 Prozent).

Besonders hervorgehoben wurde die deutlich verbesserte Cash-Performance: Der bereinigte Free Cashflow stieg 2025 auf 66,3 Mio. Euro beziehungsweise 11,4 Prozent des Umsatzes. Auf dieser Basis schlägt der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung von 1,00 auf 1,50 Euro pro Aktie vor (plus 50 Prozent) und hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro angekündigt, das vom 24. Februar bis 31. März 2026 ausgeführt werden soll. Zusammen mit der höheren Dividende soll dies einen substantiellen Teil des Nettobarvermögens an die Aktionäre zurückführen.

Für 2026 erwartet Elmos ein Umsatzwachstum von 11 Prozent (±3 Prozentpunkte) und eine EBIT-Marge von rund 24 Prozent (±2 Punkte). Die Investitionsquote soll trotz Wachstum auf etwa 5 Prozent des Umsatzes gedrückt werden; daraus resultiert die Prognose eines bereinigten Free Cashflow von mehr als 17 Prozent des Umsatzes. Mittelfristig bestätigt das Unternehmen das Ziel für 2030: circa 1 Milliarde Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von rund 25 Prozent, flankiert von einer nachhaltig niedrigeren Investitionsquote (rund 6 Prozent).

Fazit: Elmos präsentiert sich als cashstarkes, spezialisiertes Zulieferunternehmen für die Automobilindustrie (u. a. Ultraschall-ICs; 2 Mrd. ausgelieferte Einheiten) mit klarer Kapitalallokation Richtung Aktionärsrendite. Risiken bleiben Wechselkurse, Rohstoffkosten und die konjunkturelle Entwicklung in der Autoindustrie.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 140,9EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.