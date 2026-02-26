BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe solide Quartalsergebnisse vorgelegt, und alle Erwartungen an 2025 erfüllt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend. 2026 zeichne sich allerdings schwächeres Wachstum ab, mit Schwerpunkt gen Jahresende. Der starke Anstieg der Lagerbestände im Händlergeschäft sei kein gutes Zeichen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 15,99EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



