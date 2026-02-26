SFC Energy auf Wachstumskurs: Q4-Stärke, 2026-Prognose überzeugt

Treibende Kraft des Aufschwungs ist der strategische Wandel hin zu verteidigungs‑ und sicherheitsrelevanten Anwendungen. Rund 50 Prozent des Umsatzes entfielen 2025 auf diese Bereiche; der Vorstand peilt für 2026 einen Anstieg des reinen Verteidigungsgeschäfts auf 15–20 Prozent an und will den Gesamtanteil aus Sicherheits‑ und Verteidigungsanwendungen auf etwa 60 Prozent erhöhen. SFC liefert sowohl fest installierbare als auch mobile Energie‑lösungen für Militärfahrzeuge und mobile Gefechtsstände („Silent Watch“) und hat neue Produkte wie eine Power‑Management‑Plattform für Drohnenabwehrsysteme und die EFOY Pro Shelter für arktische Einsätze etabliert. Diese Neuerungen tragen bereits in kleinem, skalierbarem Umfang zum Umsatz bei; für 2026 rechnet das Management mit einer deutlichen Skalierung.

SFC Energy hat nach einem schwierigen Jahr 2025 zum Jahresende eine Trendwende geschafft: Das vierte Quartal war mit 40,6 Mio. Euro das umsatzstärkste des Jahres und trug entscheidend zu einem Gesamtjahresumsatz von 143,3 Mio. Euro bei. Damit blieb das Unternehmen knapp unter dem zuvor kommunizierten Prognosekorridor, übertraf jedoch die Analystenerwartungen beim bereinigten EBITDA von 16,7 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge sank gegenüber 2024 auf 11,6 Prozent, das bereinigte EBIT belief sich auf rund 8,9 Mio. Euro (6,2% Marge).

Trotz positiver Impulse bleibt das Umfeld herausfordernd: Wechselkurseffekte belasteten den Umsatz um rund 4 Mio. Euro (2,8%), in Indien verschoben sich margenstarke Folgeaufträge, und gestiegene Verwaltungskosten sowie Investitionen in IT, ERP‑Einführung und Cybersicherheit schlugen auf die Profitabilität. Der Auftragseingang fiel 2025 auf etwa 118,5 Mio. Euro, der Auftragsbestand zum 31. Dezember lag bei rund 78,6 Mio. Euro.

Für 2026 gibt SFC eine vorsichtige, aber optimistische Prognose: Umsatzwachstum von 5–12 Prozent auf 150–160 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 20–24 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 11–15 Mio. Euro. Internationalisierung bleibt zentral: Aufbau einer Produktion in den USA, ein profitables H2‑Brennstoffzellengeschäft in Dänemark sowie eine strategische Ausrichtung in Südostasien sollen zusätzliche Wachstumsquellen liefern.

An der Börse reagierten Anleger zunächst positiv: Die Aktie stieg vorbörslich rund 3,6 Prozent, bleibt aber auf Zwölf‑Monats‑Sicht weit von den 2021er Hochs entfernt. Analystenurteil: Berenberg senkte das Kursziel leicht von 18 auf 17 Euro, hob jedoch die Empfehlung von „Hold“ auf „Buy“ – mit Verweis darauf, dass die jüngsten Kursverluste vieles eingepreist hätten, die steigende Profitabilität aber noch nicht vollständig reflektiert seien. CEO Peter Podesser betonte die Rückkehr auf den Wachstumspfad und sieht 2026 als Jahr der Skalierung.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 15,07EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.