Rekordergebnis, aber Börsenbremse: Heidelberg glänzt — Aktie fällt

Wichtige Kennzahlen untermauern die Profitabilität: Die RCOBD-Marge stieg auf 21,8 Prozent, die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) erhöhte sich auf 10,4 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs auf 12,41 Euro (+4 %) und der freie Cashflow belief sich auf 2,1 Mrd. Euro. Zugleich reduzierte das Unternehmen die spezifischen Netto-CO2-Emissionen um etwa drei Prozent auf 512 kg pro Tonne zementartigen Materials; der Anteil nachhaltiger Produkte am Umsatz stieg auf 37,2 Prozent.

Heidelberg Materials hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen, gerät an der Börse aber unter Druck. Der Baustoffkonzern meldete ein bereinigtes operatives Ergebnis (RCO) von 3,4 Mrd. Euro, ein Plus von sechs Prozent, bei einem Umsatzanstieg um rund ein Prozent auf 21,5 Mrd. Euro. Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten hob die Bedeutung strikter Kostendisziplin hervor: Einsparprogramme und ein konsequentes Kostenmanagement hätten das Ergebnis wesentlich getragen.

Heidelberg treibt die Dekarbonisierung voran: Mit der Inbetriebnahme von Brevik CCS und der Auslieferung des ersten Carbon‑Captured Near‑Zero‑Zements evoZero an Kunden in Europa positioniert sich der Konzern als Vorreiter. Das CCS-Projekt in Padeswood (UK) ist in die Umsetzungsphase gegangen. Parallel verfolgt die im November 2024 gestartete "Transformation Accelerator"-Initiative Effizienzgewinne; bisher wurden 380 Mio. Euro eingespart, das Ziel liegt bei mindestens 500 Mio. Euro bis Ende 2026.

Strategisch setzte Heidelberg weiter auf Portfoliooptimierung und Zukäufe – unter anderem Übernahmen in Nordamerika und Australien sowie die im Februar 2026 vereinbarte Akquisition des Baustoffgeschäfts der Maas Group für rund 1 Mrd. Euro. Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm wurde fortgesetzt: Die zweite Tranche umfasste rund 2,1 Mio. Titel im Volumen von etwa 400 Mio. Euro, die dritte Tranche startet im zweiten Quartal 2026.

Für 2026 gibt das Management einen operativen Zielkorridor von 3,40 bis 3,75 Mrd. Euro vor und erwartet einen ROIC über 10 %. Analysten sehen den Ausblick eher vorsichtig: Die Prognose liegt teilweise am oberen Ende der Konsenserwartungen; UBS weist auf mögliche Währungs- und Emissionshandelsrisiken hin. Markttechnisch reagierte die Aktie empfindlich: Nach der Bekanntgabe fiel der Kurs zeitweise um bis zu vier Prozent und liegt weiterhin unter dem Januar‑Rekordhoch nahe 242 Euro; politische Debatten um eine mögliche Abschwächung des EU‑Emissionshandels belasten das Sentiment.

Fazit: Operativ ist Heidelberg Materials stärker als im Vorjahr aufgestellt und treibt die Dekarbonisierung voran. Anleger bleiben jedoch skeptisch, solange regulatorische Unsicherheiten im EU‑Emissionshandel und Währungsrisiken die Ertrags- und Preisperspektiven trüben.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 199,1EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.