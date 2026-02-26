Stripe will PayPal schlucken? Aktien explodieren nach Übernahme-Gerücht

Hintergrund der Spekulationen ist nicht nur die historisch starke Kurskorrektur bei PayPal, sondern auch die anstehende Führungswechsel: Enrique Lores, bislang CEO von HP, soll zum 1. März die Leitung bei PayPal übernehmen. Beobachter sehen in seiner Erfahrung aus der IT-Branche sowohl Chancen hinsichtlich Effizienzsteigerungen als auch Risiken, weil ihm die spezifische FinTech-Erfahrung fehlt. Vor diesem Hintergrund wird in der Branche offen über strategische Optionen wie eine Zerschlagung oder den Verkauf einzelner Geschäftsteile diskutiert.

Die Aktien von PayPal schossen am Dienstag erneut deutlich nach oben, nachdem Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet hatte, dass der Zahlungsabwickler Stripe eine vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal erwägen könnte. Die Papiere legten an zwei Handelstagen nacheinander um jeweils rund 5–7 Prozent zu, nachdem sie in den Jahren seit ihrem Rekordhoch 2021 mehr als 80 Prozent an Wert verloren haben. Laut Meldungen befinden sich Gespräche offenbar noch in einem frühen Stadium; eine offizielle Stellungnahme von Stripe lag nicht vor.

Analysten bewerten eine Übernahme durch Stripe als logisch: Colin Sebastian von Baird verweist auf Stripes starke, entwickler- und händlerorientierte Zahlungsinfrastruktur. Demnach würde der Aufbau einer vergleichbaren Verbraucherplattform PayPals Jahre dauern und Investitionen in Milliardenhöhe erfordern. Eine Integration könnte Stripe demnach erlauben, ein sehr großes Volumen des weltweiten E-Commerce abzuwickeln und Marktanteile deutlich auszubauen. Außerdem würde eine Kombination von Stripes Händlernetzwerk und PayPals Verbraucherreichweite komplementär wirken — zumindest theoretisch.

Gleichzeitig mahnen Experten zu Vorsicht: Technische, regulatorische und kulturelle Integrationsprobleme sind erheblich, die Gespräche laut Quellen noch unverbindlich. Marktteilnehmer betonen außerdem die strukturellen Herausforderungen für PayPal: verlangsamtes Wachstum, intensiver Wettbewerb im Zahlungsverkehr und skeptische Anleger, die den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens infrage stellen. In den vergangenen Monaten litten auch andere FinTechs wie Klarna, Block oder Adyen unter starken Kursrückgängen, was die zyklischen und branchenspezifischen Probleme unterstreicht.

Neben sachlichen Analysen kursieren in Börsenforen zahlreiche Spekulationen — etwa Verknüpfungen mit Elon Musks Projekt X-Money oder der Integration von PayPal USD — die derzeit aber als unbelegt gelten. Fazit für Anleger: Die Übernahmephantasie erklärt den kurzfristigen Kursaufschwung, bleibt aber spekulativ. Ob ein Deal kommt, welche Struktur er haben könnte und wie groß die realistischen Synergien sind, hängt von zahlreichen noch offenen Fragen ab — regulatorischen Bedingungen, Preisvorstellungen und der praktischen Integrationsfähigkeit der beteiligten Unternehmen.

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 47,32EUR auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.