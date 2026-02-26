Fresenius: Starkes Q4, höhere Dividende – Aktie fällt trotz Rekord

Ein starker Jahresendspurt prägte das vierte Quartal: Der Konzernumsatz wuchs organisch um 9% auf 5,875 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT erhöhte sich währungsbereinigt um 13% auf 713 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 12,1%. Treiber war Fresenius Kabi: Im Q4 erzielte Kabi ein organisches Umsatzwachstum von 10% und einen Quartalsumsatzrekord von 2,214 Mrd. Euro; das EBIT vor Sondereinflüssen stieg auf 349 Mio. Euro, die Marge hielt bei 15,8%. Auch Fresenius Helios beschleunigte: Jahresumsatz organisch +7%, im Q4 +8% und ein deutliches EBIT-Wachstum von 22% auf 416 Mio. Euro.

Fresenius hat das Geschäftsjahr 2025 mit soliden Kennzahlen abgeschlossen und zugleich die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt – die Börse reagierte dennoch verhalten. Der DAX-Konzern meldete ein organisches Umsatzplus von 7% auf 22,55 Mrd. Euro und ein währungsbereinigtes bereinigtes EBIT von 2,595 Mrd. Euro (+6%). Die operative Marge blieb mit 11,5% nahezu stabil und entsprach damit der eigenen Prognose. Besonders aussagekräftig: das Kern-Ergebnis je Aktie (ohne Fresenius Medical Care) stieg währungsbereinigt um 12% auf 2,87 Euro.

Die Bilanz zeigte Fortschritte: Der Verschuldungsgrad sank um 30 Basispunkte auf 2,7x und liegt damit im angestrebten Korridor. Der operative Konzern-Cashflow legte im Schlussquartal kräftig zu (Q4: 1.340 Mio. Euro, +36%); der Free Cashflow war allerdings im Jahresvergleich rückläufig. Vorstandschef Michael Sen betonte die Umsetzung der #FutureFresenius-Strategie und schlug eine Dividendenerhöhung auf 1,05 Euro je Aktie vor (+5%, Ausschüttungsquote 37%).

Für 2026 gibt Fresenius einen vorsichtigen, aber ambitionierten Ausblick: organisches Umsatzwachstum 4–7% und ein währungsbereinigtes Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie von 5–10%. Zudem erhöhte das Management die strukturelle EBIT-Margen-Zielspanne für Kabi auf 17–19%. Zugleich verweist das Unternehmen auf Unsicherheiten – etwa geopolitische Risiken, Wechselkurseffekte und nicht kalkulierte Rechtsfolgen des kürzlichen US-Urteils.

An der Börse führte das Ergebnis trotz der operativen Verbesserung zu Kursverlusten: Die Aktie fiel am Mittwochvormittag um knapp 3% auf 48,67 Euro. Analystenstimmen blieben geteilt: JPMorgan bestätigte das "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 53,60 Euro, bewertete den Ausblick aber als leicht konservativ. Personalentscheidungen ergänzen die Perspektive: Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag von CEO Michael Sen vorzeitig bis 2031 und berief Dr. Christian Pawlu in den Vorstand – ein Signal für Kontinuität bei der strategischen Umsetzung. Insgesamt präsentiert sich Fresenius operativ robust, Anleger bleiben jedoch aufmerksam gegenüber der konservativen Guidance und externen Unsicherheitsfaktoren.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 50,97EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.