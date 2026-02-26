    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    Fresenius: Starkes Q4, höhere Dividende – Aktie fällt trotz Rekord

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Fresenius hat das Geschäftsjahr 2025 mit soliden Kennzahlen abgeschlossen und zugleich die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt – die Börse reagierte dennoch verhalten. Der DAX-Konzern meldete ein organisches Umsatzplus von 7% auf 22,55 Mrd. Euro und ein währungsbereinigtes bereinigtes EBIT von 2,595 Mrd. Euro (+6%). Die operative Marge blieb mit 11,5% nahezu stabil und entsprach damit der eigenen Prognose. Besonders aussagekräftig: das Kern-Ergebnis je Aktie (ohne Fresenius Medical Care) stieg währungsbereinigt um 12% auf 2,87 Euro.

    Ein starker Jahresendspurt prägte das vierte Quartal: Der Konzernumsatz wuchs organisch um 9% auf 5,875 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT erhöhte sich währungsbereinigt um 13% auf 713 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 12,1%. Treiber war Fresenius Kabi: Im Q4 erzielte Kabi ein organisches Umsatzwachstum von 10% und einen Quartalsumsatzrekord von 2,214 Mrd. Euro; das EBIT vor Sondereinflüssen stieg auf 349 Mio. Euro, die Marge hielt bei 15,8%. Auch Fresenius Helios beschleunigte: Jahresumsatz organisch +7%, im Q4 +8% und ein deutliches EBIT-Wachstum von 22% auf 416 Mio. Euro.

    Die Bilanz zeigte Fortschritte: Der Verschuldungsgrad sank um 30 Basispunkte auf 2,7x und liegt damit im angestrebten Korridor. Der operative Konzern-Cashflow legte im Schlussquartal kräftig zu (Q4: 1.340 Mio. Euro, +36%); der Free Cashflow war allerdings im Jahresvergleich rückläufig. Vorstandschef Michael Sen betonte die Umsetzung der #FutureFresenius-Strategie und schlug eine Dividendenerhöhung auf 1,05 Euro je Aktie vor (+5%, Ausschüttungsquote 37%).

    Für 2026 gibt Fresenius einen vorsichtigen, aber ambitionierten Ausblick: organisches Umsatzwachstum 4–7% und ein währungsbereinigtes Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie von 5–10%. Zudem erhöhte das Management die strukturelle EBIT-Margen-Zielspanne für Kabi auf 17–19%. Zugleich verweist das Unternehmen auf Unsicherheiten – etwa geopolitische Risiken, Wechselkurseffekte und nicht kalkulierte Rechtsfolgen des kürzlichen US-Urteils.

    An der Börse führte das Ergebnis trotz der operativen Verbesserung zu Kursverlusten: Die Aktie fiel am Mittwochvormittag um knapp 3% auf 48,67 Euro. Analystenstimmen blieben geteilt: JPMorgan bestätigte das "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 53,60 Euro, bewertete den Ausblick aber als leicht konservativ. Personalentscheidungen ergänzen die Perspektive: Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag von CEO Michael Sen vorzeitig bis 2031 und berief Dr. Christian Pawlu in den Vorstand – ein Signal für Kontinuität bei der strategischen Umsetzung. Insgesamt präsentiert sich Fresenius operativ robust, Anleger bleiben jedoch aufmerksam gegenüber der konservativen Guidance und externen Unsicherheitsfaktoren.



    Fresenius

    +0,04 %
    -1,43 %
    +6,16 %
    +6,71 %
    +38,15 %
    +92,60 %
    +45,73 %
    -16,40 %
    +3.548,57 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 50,97EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



