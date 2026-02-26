E.ON: Milliarden-Offensive fürs Netz – Aktie steigt, Ausblick bremst

Treibende Kraft war das Geschäftsfeld Energy Networks: Hier legte das bereinigte EBITDA um 12 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro zu. E.ON verweist auf eine hohe Anschlussdynamik erneuerbarer Anlagen – rund 70 Prozent der Onshore-Windleistung und fast 50 Prozent der Photovoltaik speisen inzwischen in E.ON-Netze ein – sowie Fortschritte bei der Digitalisierung (Smart-Meter-Quote von durchschnittlich 30 Prozent in Deutschland). Energy Retail lieferte mit einem bereinigten EBITDA von 1,7 Milliarden Euro eine stabile Leistung, während das Segment Energy Infrastructure Solutions mit rund 590 Millionen Euro weiter wuchs.

E.ON hat das Geschäftsjahr 2025 mit robusten operativen Zahlen abgeschlossen, gleichzeitig liefert der Ausblick für 2026 Anlass zur Zurückhaltung. Das bereinigte Konzern-EBITDA kletterte um rund neun Prozent auf 9,8 Milliarden Euro – getragen vor allem vom Netzgeschäft – und der bereinigte Konzernüberschuss stieg auf etwa 3,0 Milliarden Euro. Die Essener investierten 2025 insgesamt 8,5 Milliarden Euro, davon rund 7,0 Milliarden in die Verteilnetze. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenanhebung um vier Prozent auf 0,57 Euro je Aktie vor.

Gleichzeitig hat E.ON seine Investitionspläne deutlich ausgeweitet: Für 2026–2030 sind nun rund 48 Milliarden Euro vorgesehen (vorher 43 Milliarden für 2024–2028). Rund 40 Milliarden Euro davon sollen in das 1,6 Millionen Kilometer umfassende europäische Netz fließen; der Rest ist für Retail‑ und Infrastrukturprojekte vorgesehen – etwa lokale Energieinfrastruktur und Kapazitäten für Rechenzentren. E.ON begründet den Aufwuchs unter anderem mit der erwarteten Nachfrage durch Künstliche Intelligenz und dem massiven Anschlussbedarf von Batteriespeichern und Rechenzentren.

Die Mitteilung enthält aber auch eine Warnung: Vorstandschef Leonhard Birnbaum bezeichnet die Stromnetze in Deutschland als „anfällig“ und fordert eine Überarbeitung gesetzlicher Vorgaben, die aus seiner Sicht zu viel Transparenz verlangen und damit die Netzsicherheit gefährden können. E.ON betont, dass die Pläne nur bei angemessenen regulatorischen Renditen realisierbar sind.

Für 2026 erwartet E.ON ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro – damit würde das Ergebnis gegenüber 2025 bestenfalls stabil bleiben. Diese Prognose, die um temporäre regulatorische Effekte bereinigt wurde, lag leicht unter den Markterwartungen; Analysten sahen etwa 9,5 Milliarden Euro. Aktien reagierten dennoch positiv: Das Papier stieg bis zu drei Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2011.

Fazit: Operativ stark und strategisch klar positioniert für die Energiewende, aber mit einem Ausblick und regulatorischen Voraussetzungen, die Anlegern und Managern in den kommenden Jahren zu schaffen machen dürften.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 19,42EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.