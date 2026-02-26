    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    E.ON: Milliarden-Offensive fürs Netz – Aktie steigt, Ausblick bremst

    E.ON: Milliarden-Offensive fürs Netz – Aktie steigt, Ausblick bremst
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON hat das Geschäftsjahr 2025 mit robusten operativen Zahlen abgeschlossen, gleichzeitig liefert der Ausblick für 2026 Anlass zur Zurückhaltung. Das bereinigte Konzern-EBITDA kletterte um rund neun Prozent auf 9,8 Milliarden Euro – getragen vor allem vom Netzgeschäft – und der bereinigte Konzernüberschuss stieg auf etwa 3,0 Milliarden Euro. Die Essener investierten 2025 insgesamt 8,5 Milliarden Euro, davon rund 7,0 Milliarden in die Verteilnetze. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenanhebung um vier Prozent auf 0,57 Euro je Aktie vor.

    Treibende Kraft war das Geschäftsfeld Energy Networks: Hier legte das bereinigte EBITDA um 12 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro zu. E.ON verweist auf eine hohe Anschlussdynamik erneuerbarer Anlagen – rund 70 Prozent der Onshore-Windleistung und fast 50 Prozent der Photovoltaik speisen inzwischen in E.ON-Netze ein – sowie Fortschritte bei der Digitalisierung (Smart-Meter-Quote von durchschnittlich 30 Prozent in Deutschland). Energy Retail lieferte mit einem bereinigten EBITDA von 1,7 Milliarden Euro eine stabile Leistung, während das Segment Energy Infrastructure Solutions mit rund 590 Millionen Euro weiter wuchs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    18,06€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,82€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig hat E.ON seine Investitionspläne deutlich ausgeweitet: Für 2026–2030 sind nun rund 48 Milliarden Euro vorgesehen (vorher 43 Milliarden für 2024–2028). Rund 40 Milliarden Euro davon sollen in das 1,6 Millionen Kilometer umfassende europäische Netz fließen; der Rest ist für Retail‑ und Infrastrukturprojekte vorgesehen – etwa lokale Energieinfrastruktur und Kapazitäten für Rechenzentren. E.ON begründet den Aufwuchs unter anderem mit der erwarteten Nachfrage durch Künstliche Intelligenz und dem massiven Anschlussbedarf von Batteriespeichern und Rechenzentren.

    Die Mitteilung enthält aber auch eine Warnung: Vorstandschef Leonhard Birnbaum bezeichnet die Stromnetze in Deutschland als „anfällig“ und fordert eine Überarbeitung gesetzlicher Vorgaben, die aus seiner Sicht zu viel Transparenz verlangen und damit die Netzsicherheit gefährden können. E.ON betont, dass die Pläne nur bei angemessenen regulatorischen Renditen realisierbar sind.

    Für 2026 erwartet E.ON ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro – damit würde das Ergebnis gegenüber 2025 bestenfalls stabil bleiben. Diese Prognose, die um temporäre regulatorische Effekte bereinigt wurde, lag leicht unter den Markterwartungen; Analysten sahen etwa 9,5 Milliarden Euro. Aktien reagierten dennoch positiv: Das Papier stieg bis zu drei Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2011.

    Fazit: Operativ stark und strategisch klar positioniert für die Energiewende, aber mit einem Ausblick und regulatorischen Voraussetzungen, die Anlegern und Managern in den kommenden Jahren zu schaffen machen dürften.



    E.ON

    -0,18 %
    +4,63 %
    +15,09 %
    +26,31 %
    +58,86 %
    +88,42 %
    +129,47 %
    +149,25 %
    +1.292,01 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 19,42EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    E.ON: Milliarden-Offensive fürs Netz – Aktie steigt, Ausblick bremst E.ON hat das Geschäftsjahr 2025 mit robusten operativen Zahlen abgeschlossen, gleichzeitig liefert der Ausblick für 2026 Anlass zur Zurückhaltung. Das bereinigte Konzern-EBITDA kletterte um rund neun Prozent auf 9,8 Milliarden Euro – getragen vor …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     