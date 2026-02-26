Goldman Sachs erhöht Ölprognose — drohende Schocks durch Ukraine & Iran
Goldman Sachs erhöht seine Ölpreisprognosen — und liefert zugleich eine Mahnung an Politik und Markt: Trotz eines erwarteten globalen Angebotsüberschusses von 2,3 Millionen Barrel pro Tag für 2026 hat die Investmentbank das Ziel für Brent im vierten Quartal 2026 um 6 US-Dollar auf 60 US-Dollar je Barrel angehoben. Brent notiert derzeit bei rund 71 US-Dollar, ein Plus von etwa 11 Dollar seit Jahresbeginn. Für WTI steigt das entsprechende Quartalsziel auf 56 US-Dollar; für 2027 prognostiziert Goldman im Durchschnitt 65 US-Dollar für Brent und 61 US-Dollar für WTI, für 2030 75 US-Dollar je Barrel.
Entscheidend für die Anpassung sind nicht primär Nachfrageindikatoren, sondern Lagerdaten: OECD-Storage sind bislang kaum gewachsen. Goldman rechnet nun damit, dass nur noch 19 Prozent der weltweiten Lageraufbauten in OECD-Lager fließen — zuvor wurden 27 Prozent erwartet. Ein größerer Teil der Überhänge könnte in sanktionierter Form aus Russland und Iran in schwimmenden Beständen gebunden bleiben, was den Preisdruck in den typischen Preisbildungszentren dämpft. Sollte sich die Knappheit in OECD-Hubs fortsetzen, könne dies die OPEC+-Strategie beeinflussen: Die Bank hält eine schrittweise Rücknahme freiwilliger Förderkürzungen ab dem zweiten Quartal 2026 für möglich. Zugleich bleibt Goldman vorsichtig: Ohne geopolitische Risikoprämie und bei fallendem lagerbasiertem fairen Wert könnte Brent bis Jahresende wieder auf 60 Dollar sinken.
Parallel verschärft sich die politische Lage in Osteuropa, was kurzfristig Angebotsrisiken birgt. Die für russische Transitlieferungen wichtige Druschba-Pipeline ist seit einem erfolgreichen Drohnenangriff Ende Januar unterbrochen. Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt Reparaturarbeiten ab — er fürchtet gezielte Angriffe auf Reparaturtrupps und sieht keine Verantwortung der Ukraine, zerstörte Infrastruktur zugunsten russischer Lieferungen wiederherzustellen. Die Blockade hat zu diplomatischen Spannungen in der EU geführt: Ungarn und die Slowakei beschränken Unterstützung für die Ukraine und setzen Lieferstopps durch; Ungarn blockiert zudem ein 90‑Milliarden‑Euro‑EU-Darlehen. EU‑Vertreter wie Kommissionspräsidentin von der Leyen und Außenminister Wadephul kritisieren Budapest scharf und erwägen, die Kreditabsicherung notfalls ohne ungarische Zustimmung vorzunehmen.
Für die Märkte bedeuten diese Entwicklungen ein doppeltes Risiko: Lagerknappheit in OECD‑Hubs sowie gestörte Transitwege erhöhen die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Schocks und preistreibender Risikoprämien. Entscheidend bleibt die weitere geopolitische Entwicklung rund um Iran, die Straße von Hormus und die Lage in der Ukraine — Szenarien mit Ausfällen von je einer Million Barrel täglich könnten die Preise deutlich anheben.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 70,76USD auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
