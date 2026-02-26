Goldman Sachs erhöht Ölprognose — drohende Schocks durch Ukraine & Iran

Goldman Sachs erhöht seine Ölpreisprognosen — und liefert zugleich eine Mahnung an Politik und Markt: Trotz eines erwarteten globalen Angebotsüberschusses von 2,3 Millionen Barrel pro Tag für 2026 hat die Investmentbank das Ziel für Brent im vierten Quartal 2026 um 6 US-Dollar auf 60 US-Dollar je Barrel angehoben. Brent notiert derzeit bei rund 71 US-Dollar, ein Plus von etwa 11 Dollar seit Jahresbeginn. Für WTI steigt das entsprechende Quartalsziel auf 56 US-Dollar; für 2027 prognostiziert Goldman im Durchschnitt 65 US-Dollar für Brent und 61 US-Dollar für WTI, für 2030 75 US-Dollar je Barrel.

Entscheidend für die Anpassung sind nicht primär Nachfrageindikatoren, sondern Lagerdaten: OECD-Storage sind bislang kaum gewachsen. Goldman rechnet nun damit, dass nur noch 19 Prozent der weltweiten Lageraufbauten in OECD-Lager fließen — zuvor wurden 27 Prozent erwartet. Ein größerer Teil der Überhänge könnte in sanktionierter Form aus Russland und Iran in schwimmenden Beständen gebunden bleiben, was den Preisdruck in den typischen Preisbildungszentren dämpft. Sollte sich die Knappheit in OECD-Hubs fortsetzen, könne dies die OPEC+-Strategie beeinflussen: Die Bank hält eine schrittweise Rücknahme freiwilliger Förderkürzungen ab dem zweiten Quartal 2026 für möglich. Zugleich bleibt Goldman vorsichtig: Ohne geopolitische Risikoprämie und bei fallendem lagerbasiertem fairen Wert könnte Brent bis Jahresende wieder auf 60 Dollar sinken.