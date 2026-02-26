dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leicht im Minus erwartet
- Dax startet leicht schwächer trotz Nvidia-Boom
- US-Börsen legen zu vor Nvidias Quartalszahlen.
- Investoren bleiben vorsichtig nach Kress-Hinweis
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - NVIDIA BEEINDRUCKT TROTZ REKORDZAHLEN NICHT - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten. Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.
USA: - IM PLUS - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.
ASIEN: - PLUS IN JAPAN; MINUS IN CHINA UND HONGKONG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es sowohl an den Festlandbörsen in China und Hongkong überwiegend Verluste.
^
DAX 25175,94 0,76%
XDAX 25223,76 0,73%
EuroSTOXX 50 6173,32 0,93%
Stoxx50 5295,94 0,78%
DJIA 49482,15 0,63%
S&P 500 6946,13 0,81%
NASDAQ 100 25329,04 1,41%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 129,64 +0,03%
°
DEVISEN:
^Euro/USD 1,1815 0,07%
USD/Yen 156,04 -0,26%
Euro/Yen 184,35 -0,19%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 68.693 1,03%
°
ROHÖL:
^
Brent 70,93 +0,08 USD WTI 65,45 +0,03 USD °
/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 191,8 auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,01 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +22,72 %/+40,62 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,