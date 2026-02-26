    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leicht im Minus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht schwächer trotz Nvidia-Boom
    • US-Börsen legen zu vor Nvidias Quartalszahlen.
    • Investoren bleiben vorsichtig nach Kress-Hinweis
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leicht im Minus erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - NVIDIA BEEINDRUCKT TROTZ REKORDZAHLEN NICHT - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten. Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

    USA: - IM PLUS - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

    ASIEN: - PLUS IN JAPAN; MINUS IN CHINA UND HONGKONG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es sowohl an den Festlandbörsen in China und Hongkong überwiegend Verluste.

    ^
    DAX 25175,94 0,76%
    XDAX 25223,76 0,73%
    EuroSTOXX 50 6173,32 0,93%
    Stoxx50 5295,94 0,78%

    DJIA 49482,15 0,63%
    S&P 500 6946,13 0,81%
    NASDAQ 100 25329,04 1,41%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,64 +0,03%
    °

    DEVISEN:

    ^Euro/USD 1,1815 0,07%
    USD/Yen 156,04 -0,26%
    Euro/Yen 184,35 -0,19%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 68.693 1,03%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 70,93 +0,08 USD WTI 65,45 +0,03 USD °

    /zb

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
