    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Munich Re übertraf 2025 Gewinn trotz Feuer LA.
    • Überschuss +7% auf 6,1 Mrd€; Analysten leicht.
    • Preise -2,5%; Volumen -8%; Ziel 2026: 6,3 Mrd.
    Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re hat 2025 trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Gewinnziel übertroffen. Der Überschuss wuchs um gut sieben Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, verfehlte aber die optimistischeren Erwartungen von Analysten. Im neuen Jahr muss die Munich Re im wichtigen Schaden- und Unfallgeschäft mit niedrigeren Preisen auskommen: Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zum Jahreswechsel gingen die Preise um zweieinhalb Prozent zurück, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Die Munich Re dampfte ihr Geschäftsvolumen deshalb um fast acht Prozent ein. Trotzdem will Vorstandschef Christoph Jurecka den Gewinn 2026 wie geplant auf 6,3 Milliarden Euro steigern./stw/mis

    Münchener Rück

    -0,57 %
    +4,51 %
    +9,37 %
    +2,51 %
    +1,05 %
    +69,42 %
    +124,15 %
    +203,24 %
    +1.470,11 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.121,79€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.190,41€
    Basispreis
    20,37
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 554,8 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,19 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+18,47 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen Der Rückversicherer Munich Re hat 2025 trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Gewinnziel übertroffen. Der Überschuss wuchs um gut sieben Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, verfehlte aber die optimistischeren Erwartungen von Analysten. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     