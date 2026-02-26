Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen
- Munich Re übertraf 2025 Gewinn trotz Feuer LA.
- Überschuss +7% auf 6,1 Mrd€; Analysten leicht.
- Preise -2,5%; Volumen -8%; Ziel 2026: 6,3 Mrd.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re hat 2025 trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Gewinnziel übertroffen. Der Überschuss wuchs um gut sieben Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, verfehlte aber die optimistischeren Erwartungen von Analysten. Im neuen Jahr muss die Munich Re im wichtigen Schaden- und Unfallgeschäft mit niedrigeren Preisen auskommen: Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zum Jahreswechsel gingen die Preise um zweieinhalb Prozent zurück, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Die Munich Re dampfte ihr Geschäftsvolumen deshalb um fast acht Prozent ein. Trotzdem will Vorstandschef Christoph Jurecka den Gewinn 2026 wie geplant auf 6,3 Milliarden Euro steigern./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 554,8 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,19 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+18,47 % bedeutet.
24 Euro Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif
Ich hatte für das Geschäftsjahr 2025 auf 22,- Euro Dividende gehofft.
Der Abwärtstrend scheint gebrochen zu sein. Könnte morgen gut laufen