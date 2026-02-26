Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 554,8 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,19 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+18,47 % bedeutet.