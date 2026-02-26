FedEx klagt auf Milliarden-Rückzahlung nach aufgehobenen Trump-Zöllen

Ökonomisch stehen vielschichtige Konsequenzen bevor: Das Penn-Wharton-Budgetmodell der University of Pennsylvania schätzt mögliche Rückforderungen auf rund 175 Milliarden US-Dollar – ein Volumen, das etwa 2,5 Prozent des US-Bundeshaushalts entspricht. Eine großflächige Rückerstattung würde die fiskalischen Planungen belasten, die Arbeitsbelastung beim CBP erhöhen und eine Flut von Rechtsansprüchen sowie Verwaltungsverfahren nach sich ziehen.

FedEx hat am Montag vor dem US Court of International Trade Klage eingereicht, um die Rückerstattung jener Zölle zu erzwingen, die die Regierung von Donald Trump unter Berufung auf das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängt hatte. Anlass ist das wegweisende Urteil des Supreme Court, der diese Zölle kürzlich für rechtswidrig erklärte. FedEx verlangt in der Klage die „vollständige Rückzahlung“ aller unter der IEEPA entrichteten Abgaben und richtet sich gegen den US-Zoll- und Grenzschutz (CBP). Das Oberste Gericht hatte zwar die Rechtswidrigkeit festgestellt, jedoch offengelassen, ob und in welchem Umfang die Regierung Einnahmen an Importeure zurückerstatten muss – diese Frage fällt nun in die Zuständigkeit untergeordneter Gerichte.

Für Unternehmen ist die Rechtslage ambivalent, aber handhabbar: Importeuren und Zulieferern mit lückenloser Dokumentation – Zollbelegen, Rechnungsaufschlüsselungen, vertraglichen Zolleskalations- oder Preis­anpassungsklauseln – werden die besten Erfolgsaussichten eingeräumt. Anwalt Ron Ciotti hebt hervor, dass klar nachweisbare Zollzahlungen oder preisvertragliche Regelungen Ansprüche stützen. Logistiker wie FedEx argumentieren, eigene Schäden erlitten zu haben, weil sie Zölle für importierte Waren entrichteten; zugleich bleibt strittig, ob Carrier als eigenständige Anspruchsberechtigte oder nur im Auftrag ihrer Kunden klagen dürfen. Branchenvertreter wie DHL beobachten die Verfahren, um Kunden bei der Durchsetzung möglicher Ansprüche zu unterstützen.

Für Verbraucher bestehen zwei zentrale Unsicherheiten: Zum einen, in welchem Umfang Zölle tatsächlich an Endkunden weitergegeben wurden; zum anderen, ob mögliche Rückzahlungen an diese weitergereicht werden. Kurzfristig dürften Verbraucher nur begrenzte direkte Effekte sehen, es sei denn, Händler und Importeure geben Erstattungen konsequent weiter. Politisch verschärft das Thema die Debatte um Exekutivbefugnisse in der Handelspolitik und könnte künftige Regierungen bei Zolleinsätzen bremsen. An den Märkten hat die FedEx-Klage bereits Resonanz gezeigt – die Aktie legte zuletzt deutlich zu – doch die juristische und administrative Aufarbeitung dürfte Monate bis Jahre dauern und bleibt mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 382,6EUR auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.