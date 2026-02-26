Meta plant Stablecoins in Facebook & Co. – mit Stripe, nicht als Emittent

Im Zentrum der internen Planungen steht offenbar Zahlungsdienstleister Stripe. CEO Patrick Collison sitzt seit April 2025 im Meta-Aufsichtsrat; zudem hat Stripe im Herbst 2024 die Stablecoin-Infrastrukturplattform Bridge übernommen. Bridge erhielt im Februar 2026 eine bedingte Genehmigung des Office of the Comptroller of the Currency für eine nationale Trustbank-Lizenz – ein Schlüsselschritt, um Stablecoin-Dienstleistungen unter einem klareren bundesrechtlichen Rahmen anbieten zu können. Meta hatte im selben Monat entsprechende Anfragen an externe Infrastrukturpartner verschickt. Stripe berichtet intern von einem vervierfachten Transaktionsvolumen bei Bridge – ein Hinweis darauf, dass Stablecoin-Zahlungen an Bedeutung gewinnen.

Meta wagt einen zweiten Anlauf im Stablecoin-Geschäft – diesmal deutlich zurückhaltender und regulatorisch reflektierter. Laut Recherchen plant der Konzern, in der zweiten Jahreshälfte 2026 dollarbasierte Stablecoins direkt in Facebook, Instagram und WhatsApp zu integrieren. Anders als beim gescheiterten Libra/Diem-Projekt von 2019/2022 will Meta diesmal nicht selbst als Emittent auftreten, sondern auf bestehende, regulierte Infrastruktur externer Anbieter setzen und damit die direkte regulatorische Last vermeiden.

Geplant ist die Integration einer neuen Wallet für dollargebundene Token in die Kernplattformen, die gemeinsam rund drei Milliarden Nutzer erreichen. Strategisch verfolgt Meta damit zwei Ziele: neue Monetarisierungswege durch Krypto-Zahlungen und eine Stärkung seiner „Super-App“-Ambitionen gegenüber Wettbewerbern wie X und Telegram, die ebenfalls an erweiterten Plattformfunktionen arbeiten.

Entscheidend für Metas Neustart ist das veränderte regulatorische Umfeld in den USA: Der im Juli 2025 verabschiedete GENIUS Act schafft erstmals einen bundesweiten Rechtsrahmen für Stablecoin-Emittenten und reduziert die Hürden gegenüber der Libra-Zeit. Welche konkreten Stablecoins Meta unterstützt, ist noch offen; der Konzern setzt jedoch auf einen pragmatischen Distributionsansatz statt Aufbau eigener monetärer Infrastruktur.

Parallel belasten rechtliche und politische Debatten das Geschäft von Meta und anderen Plattformen in Deutschland. Ein Berliner Landgericht untersagte Facebook, über die Freunde-Finder-Funktion Kontaktdaten nicht registrierter Dritter auf eigene Server hochzuladen und zu verarbeiten; für Verstöße drohen Ordnungsgelder. Zudem läuft eine breite Debatte über Jugendschutz in sozialen Medien: SPD, CDU und Grüne fordern Altersgrenzen und datensparsame Altersverifikation, etwa ein Nutzungsverbot unter 14 Jahren und „jugendgerechte“ Plattformvarianten bis 16. Die CSU kritisiert Verbotsansätze als praxisfern. Diese rechtlichen wie regulatorischen Spannungsfelder werden Metas Pläne flankieren und maßgeblich beeinflussen, welche Produkte und Geschäftsmodelle sich praktisch und rechtlich durchsetzen lassen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 653,7EUR auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.