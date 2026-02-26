BASF will Tausende Wohnungen verkaufen – Aktienrückkauf sorgt für Aufruhr

Hintergrund ist die strategische Konzentration auf das Kerngeschäft: BASF will Reserven mobilisieren, die Bilanz stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerks verbessern – Reaktionen, die das Unternehmen mit einem „seit längerem schwierigen Marktumfeld“ begründet. Die Transaktion ist nicht zuletzt als bilanzielles Instrument zu verstehen, das Liquidität freisetzt und die Kapitalallokation strafft.

BASF stellt sich strategisch neu auf und treibt gleichzeitig Kapitalmaßnahmen voran: Der Chemiekonzern will den Großteil des Wohnungsbestands seiner Tochter BASF Wohnen + Bauen veräußern und hat dafür ein umfangreiches Angebotspaket angekündigt. Konkret sollen 1.100 Eigentumswohnungen an verschiedene Einzelkäufer verkauft werden; weitere 3.300 Einheiten werden als Gesamtpaket inklusive Gebäude an einen Interessenten veräußert. Ziel ist es, für den überwiegenden Teil bis Anfang 2027 Käufer zu finden, die an „langfristigen, nachhaltigen Investitionen“ interessiert sind. Die Bestände liegen überwiegend in Ludwigshafen, teils in Frankenthal und Mannheim; ein Teil der Wohnungen in Werksnähe bleibt im Eigentum von BASF.

Politische und gewerkschaftliche Kritik ist bereits laut geworden. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) spricht von „Tafelsilber“, das ohne Not veräußert werde, und bemängelt den Verlust der Bindung von Beschäftigten an das Unternehmen. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung äußerte sich kritisch: BASF trage Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und der Stadt Ludwigshafen und müsse sicherstellen, dass Mieterinnen und Mieter nach einem Verkauf weiterhin bezahlbare Mieten vorfinden. Diese sozialen und kommunalpolitischen Risiken werden die Verhandlungen mit potenziellen Erwerbern wohl begleiten.

Parallel informiert BASF über seinen laufenden Aktienrückkauf: Im Zeitraum 16. bis 20. Februar 2026 wurden 1.252.386 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben; seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summiert sich das Volumen auf 13.346.903 zurückgekaufte Aktien. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra) und weitere Handelssysteme; die durchschnittlichen Kurse lagen im beobachteten Zeitraum nahe 49–51 Euro.

Beurteilung: Die Doppelstrategie – Verkauf von Immobilien und gleichzeitiger Aktienrückkauf – signalisiert eine Fokussierung auf Kernaktivitäten und Aktionärsrenditen bei gleichzeitiger Stärkung der Bilanz. Sie birgt jedoch Risiken: politischer Gegenwind, negative Publicity und mögliche Auswirkungen auf den lokalen Wohnungsmarkt könnten die Transaktionen verteuern oder verzögern. Entscheidend wird sein, wie BASF die sozialen Folgewirkungen kommuniziert und Käufer findet, die langfristig verlässlich und mieterschützend agieren.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 48,92EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.