    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF will Tausende Wohnungen verkaufen – Aktienrückkauf sorgt für Aufruhr

    BASF will Tausende Wohnungen verkaufen – Aktienrückkauf sorgt für Aufruhr
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF stellt sich strategisch neu auf und treibt gleichzeitig Kapitalmaßnahmen voran: Der Chemiekonzern will den Großteil des Wohnungsbestands seiner Tochter BASF Wohnen + Bauen veräußern und hat dafür ein umfangreiches Angebotspaket angekündigt. Konkret sollen 1.100 Eigentumswohnungen an verschiedene Einzelkäufer verkauft werden; weitere 3.300 Einheiten werden als Gesamtpaket inklusive Gebäude an einen Interessenten veräußert. Ziel ist es, für den überwiegenden Teil bis Anfang 2027 Käufer zu finden, die an „langfristigen, nachhaltigen Investitionen“ interessiert sind. Die Bestände liegen überwiegend in Ludwigshafen, teils in Frankenthal und Mannheim; ein Teil der Wohnungen in Werksnähe bleibt im Eigentum von BASF.

    Hintergrund ist die strategische Konzentration auf das Kerngeschäft: BASF will Reserven mobilisieren, die Bilanz stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerks verbessern – Reaktionen, die das Unternehmen mit einem „seit längerem schwierigen Marktumfeld“ begründet. Die Transaktion ist nicht zuletzt als bilanzielles Instrument zu verstehen, das Liquidität freisetzt und die Kapitalallokation strafft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    46,22€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,64€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Politische und gewerkschaftliche Kritik ist bereits laut geworden. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) spricht von „Tafelsilber“, das ohne Not veräußert werde, und bemängelt den Verlust der Bindung von Beschäftigten an das Unternehmen. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung äußerte sich kritisch: BASF trage Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und der Stadt Ludwigshafen und müsse sicherstellen, dass Mieterinnen und Mieter nach einem Verkauf weiterhin bezahlbare Mieten vorfinden. Diese sozialen und kommunalpolitischen Risiken werden die Verhandlungen mit potenziellen Erwerbern wohl begleiten.

    Parallel informiert BASF über seinen laufenden Aktienrückkauf: Im Zeitraum 16. bis 20. Februar 2026 wurden 1.252.386 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben; seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summiert sich das Volumen auf 13.346.903 zurückgekaufte Aktien. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra) und weitere Handelssysteme; die durchschnittlichen Kurse lagen im beobachteten Zeitraum nahe 49–51 Euro.

    Beurteilung: Die Doppelstrategie – Verkauf von Immobilien und gleichzeitiger Aktienrückkauf – signalisiert eine Fokussierung auf Kernaktivitäten und Aktionärsrenditen bei gleichzeitiger Stärkung der Bilanz. Sie birgt jedoch Risiken: politischer Gegenwind, negative Publicity und mögliche Auswirkungen auf den lokalen Wohnungsmarkt könnten die Transaktionen verteuern oder verzögern. Entscheidend wird sein, wie BASF die sozialen Folgewirkungen kommuniziert und Käufer findet, die langfristig verlässlich und mieterschützend agieren.



    BASF

    -0,18 %
    -0,89 %
    +6,09 %
    +8,67 %
    -0,51 %
    +0,64 %
    -27,40 %
    -20,07 %
    +9.120,75 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 48,92EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BASF will Tausende Wohnungen verkaufen – Aktienrückkauf sorgt für Aufruhr BASF stellt sich strategisch neu auf und treibt gleichzeitig Kapitalmaßnahmen voran: Der Chemiekonzern will den Großteil des Wohnungsbestands seiner Tochter BASF Wohnen + Bauen veräußern und hat dafür ein umfangreiches Angebotspaket angekündigt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     