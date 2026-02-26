    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamborner REIT AktievorwärtsNachrichten zu Hamborner REIT
    Hamborner voll auf Retail: Büros raus, Nahversorgung & Baumärkte rein

    Foto: adobe.stock.com

    Hamborner REIT stellt sich neu auf: Der Duisburger SDAX-Immobilienkonzern verschiebt seinen strategischen Schwerpunkt weg vom Bürosegment hin zu Einzelhandelsimmobilien der Nahversorgung und zu Baumärkten. Vorstand und Aufsichtsrat begründen den Schritt mit tiefgreifenden, strukturellen Veränderungen im deutschen Büromarkt – ausgelöst durch neue Arbeitsmodelle, Demografie sowie Digitalisierung und KI – sowie mit attraktiveren Stabilitäts- und Renditeperspektiven bei Lebensmittel-orientierten und frequenzstarken Handelsformaten.

    Künftig will Hamborner als Retail-REIT auftreten. Kernstrategie bleibt die Ausrichtung auf Core-Immobilien mit stabilen Vermietungen; zusätzlich sollen gezielt Core-Plus-Objekte mit moderatem Risiko sowie weiter 10–20 % Manage-to-Core-Anteile zur Wertsteigerung ins Portfolio aufgenommen werden. Das Ankaufsprofil wird flexibilisiert: Auch Einzelhandelskäufe unter 10 Mio. Euro sollen möglich sein, die regionale Zielausweitung reicht nun über Metropolen hinaus bis in attraktive Mittel- und Oberzentren sowie ländliche Versorgungsstandorte. Die Mieterstruktur soll breiter werden – mit stärkerer Gewichtung von FMCG-nahen Formaten, Drogerien, Non-Food-Discountern, Haushalts- und Heimtiermärkten sowie selektiven Textilkonzepten.

    Mittelfristig ist eine deutliche Reduktion des Büroanteils auf 10–20 % des Portfoliovolumens vorgesehen; die Umsetzung soll schrittweise, ergebnis- und wertorientiert über selektive Veräußerungen und Reallokation freier Mittel erfolgen. Hamborner strebt dabei an, Ertrags- und Risikoprofile stabil zu halten, behält sich aber bei Bedarf weitere Reduktionen vor.

    Finanziell gibt das Management für 2026 eine vorsichtige Prognose ab: Miet- und Pachterlöse werden auf 87,5–89,5 Mio. Euro prognostiziert (2025-Prognose: 89,5–90,5 Mio.), das operative Ergebnis (FFO) auf 38,0–42,0 Mio. Euro (2025-Prognose: 44,0–46,0 Mio.). Rückgänge erklärt das Unternehmen überwiegend mit 2025 erfolgten, selektiven Immobilienverkäufen; zusätzlich belasteten gestiegene Aufwendungen – insbesondere für Instandhaltung und Mieterausbauten –, höhere laufende Betriebsaufwendungen nach Wegfall positiver Vorjahreseffekte, gestiegene Zinskosten infolge teurerer Refinanzierungen sowie erhöhte Personalaufwendungen.

    Vorläufige Zahlen für 2025 bestätigen eine robuste, aber leicht rückläufige Entwicklung: Mieterlöse 90,3 Mio. Euro (-2,9 %), FFO 48,6 Mio. Euro (-5,7 %), Portfolioverkehrswert rund 1,349 Mrd. Euro, NAV je Aktie 9,07 Euro (-7,3 %), EPRA-LTV 44,3 %. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,39 Euro je Aktie vor (65 % Ausschüttungsquote). Die Aktie reagierte auf die Neuausrichtung mit Kursverlusten.

    Hamborner betont die Unsicherheit am Transaktionsmarkt und schließt Immobilienkäufe und -verkäufe in der Prognose aus; detailliertere Angaben sollen mit den endgültigen Jahreszahlen und dem Geschäftsbericht folgen.



    Hamborner REIT

    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 4,65EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
