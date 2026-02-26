    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    Telekom: 38 Mio. Rückkäufe – Regulierung fällt in 4 Städten? Anlegeralarm!

    Deutsche Telekom steht diese Woche im Zentrum zweier Entwicklungen mit unmittelbarer Relevanz für Anleger und Wettbewerber. Zum einen veröffentlichte das Unternehmen die siebte Zwischenmeldung seines laufenden Aktienrückkaufprogramms: Im Zeitraum 16. bis 20. Februar 2026 erwarb die Telekom 1.161.038 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen tagesgewichteten Kurs von 32,8461 Euro, womit sich der Gesamtkaufpreis auf rund 38,14 Millionen Euro beläuft. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Xetra durch eine beauftragte Bank; seit Beginn des Programms am 5. Januar 2026 wurden insgesamt 10.010.643 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe signalisieren weiterhin Kapitalrückführung an Aktionäre und stützen den Aktienkurs bei anhaltender Dividendenpolitik.

    Parallel zeichnet sich ein möglicher regulatorischer Paradigmenwechsel im Festnetzmarkt ab. Die Bundesnetzagentur plant, die marktbeherrschende Stellung der Telekom in vier Großstädten — Köln, München, Wolfsburg und Ingolstadt — aufzuheben. Damit würden vorläufige Zugangspflichten und staatlich festgesetzte Entgelte in diesen Teilmärkten entfallen; Mietpreise für die Netznutzung wären künftig frei verhandelbar. Als Begründung nennt die Behörde den fortschreitenden Glasfaserausbau und einen spürbaren Wettbewerbszuwachs lokaler Anbieter, sodass eine Vorab‑Regulierung nicht mehr als erforderlich angesehen wird.

    Die Reaktionen sind geteilt: Die Telekom wertet die vorgeschlagene Lockerung als Schritt in die richtige Richtung, bemängelt aber, dass sie nur punktuell greife. Branchenverband Breko warnt, eine Teil‑Deregulierung könne die Marktmacht des Ex‑Monopolisten stärken, Investitionsanreize für Wettbewerber schwächen und den Glasfaserausbau insgesamt bremsen. Bundesnetzagentur‑Präsident Klaus Müller betont, dass in Regionen ohne wirksamen Wettbewerb die Regulierung fortbestehen werde; das Eckpunktepapier soll nun mit der Branche diskutiert werden.

    Für Anleger bedeuten die Kombination aus Rückkaufprogramm und regulatorischer Neuorientierung Chancen und Risiken: Rückkäufe sprechen für eine aktive Kapitalallokation zugunsten der Aktionäre, mögliche Deregulierungen können die Ertragslage der Telekom regional verbessern, bergen aber politische und wettbewerbliche Unsicherheiten. Kurzfristig sind Kursvolatilität und intensivere Debatten über Dividendenpolitik, Aktienrückkäufe und Kapitalallokation zu erwarten.

    Langfristig könnte die Teilaufhebung der Regulierung Signalwirkung haben: Sollte die Bundesnetzagentur das Verfahren nach Anhörung der Branche bestätigen, eröffnen sich für die Telekom neue Ertragshebel in lokal starken Märkten, etwa höhere Netto‑Margen bei Bandbreitentarifen und größere Preissetzungsspielräume gegenüber Mitbewerbern. Für Wettbewerber bedeuten verhandelte Konditionen höhere Unsicherheit über Zugangskosten und Rentabilität eigener Netzinvestitionen. Ratingagenturen und institutionelle Investoren werden prüfen, ob Einsparungen und gleichzeitig erhöhte Netzinvestitionen die Kapitalrendite verbessern. Online‑Kommentare betonen zudem Anlegervertrauen durch steuerfreie Altanteile (vor 2009), die viele Investoren als stabilisierenden Faktor sehen und Einfluss auf Verkaufstendenzen begrenzen gleichzeitig.



