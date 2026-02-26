JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 191,8EUR auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



