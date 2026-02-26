BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2372 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Mittwochabend. Eine Herausforderung bleibe der US-Markt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 18,43EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,3

Kursziel alt: 23,72

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

