BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Mit seiner nach Eckdaten reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 liege er um drei Prozent unter dem Konsens, schrieb James Hooper in seinem Ausblick am Mittwochabend. In der Bewertung werde dies aber von einer verbesserten Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Chemiekonzern ausgeglichen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 48,92EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



