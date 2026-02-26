UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Sell" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Mittwochabend. Der Ausblick des Telekomanbieters auf das laufende Jahr sei schwach, belastet vom Mobilfunkgeschäft./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 29,11EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



