Merz in China: Schaeffler warnt - Chancen nutzen, Lieferketten sichern

Schaeffler ist intensiv in China engagiert; das Unternehmen beliefert sowohl europäische Hersteller, die vor Ort produzieren, als auch aufstrebende chinesische Automobilfirmen. Zudem treibt der Konzern die Entwicklung von Zukunftstechnologien in China voran – etwa Komponenten für humanoide Roboter. Mit rund 110.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 24 Milliarden Euro ist Schaeffler einer der weltgrößten Zulieferer. Nach der Fusion mit dem Elektroantriebsspezialisten Vitesco zählt das Unternehmen zu den Top Ten der Branche; die Aktienmehrheit liegt weiterhin bei der Eigentümerfamilie Schaeffler.

Bundeskanzler Friedrich Merz’ anstehende China-Reise erhält aus der deutschen Industrie Rückendeckung – und Hinweise, welche Botschaften Berlin transportieren sollte. Klaus Rosenfeld, Vorstandschef des fränkischen Zulieferers Schaeffler, bezeichnete die Reise als „wichtiges Zeichen“ und forderte, neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch die Stärken europäischer Unternehmen zu betonen. „Wir haben in China eine Menge zu gewinnen, aber auch eine Menge zu verlieren“, warnte Rosenfeld gegenüber der dpa und skizzierte damit die Doppelrolle, die China für die deutsche Industrie spielt: Marktchance und strategisches Risiko zugleich.

Rosenfeld betont, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland/Europa und China gegenseitig sind. Zwar dominierten China in Teilbereichen wie seltenen Erden und bestimmten Technologien; solche Abhängigkeiten müssten jedoch bewertet und strategisch adressiert werden. Besonders sensibel seien Bereiche der Verteidigungsindustrie und bestimmter Zukunftstechnologien: Lieferketten für Verteidigungsprodukte sollten „China‑frei“ sein – idealerweise möglichst auch unabhängig von US‑Quellen, so Rosenfeld. Das eröffnet Debatten über Souveränität, Diversifizierung und die Wiederbelebung regionaler Wertschöpfung.

Parallel zur geopolitischen Einordnung treibt Schaeffler eine strategische Neuausrichtung voran. Der Konzern will bis 2035 zehn Prozent seines Umsatzes aus neuen Geschäftsfeldern erzielen – bei einem erwarteten Gesamtumsatz von rund 30 Milliarden Euro sollen das drei Milliarden Euro sein. Dazu zählen humanoide Roboter, Teile für die Verteidigungsindustrie und Raumfahrtanwendungen. Das Thema humanoide Robotik sei aktuell stark nachgefragt; Schaeffler verzeichnet demnach mehr als 28 Prototyp-Aufträge und glaubt, seine Expertise in Präzisionsmechanik und Leistungselektronik nutzen zu können.

Trotz Diversifizierung bleibe das Automotive-Geschäft langfristig zentral. Komponenten für Verbrennungsmotoren und das margenstarke Ersatzteilgeschäft bleiben wichtig, während Schaeffler zugleich seine Aktivitäten im Bereich E‑Mobilität ausbaut. Insgesamt skizziert Rosenfelds Position einen pragmatischen Weg: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in China, gleichzeitige Sicherung kritischer Lieferketten und gezielte Erschließung neuer, technologisch anspruchsvoller Märkte.

