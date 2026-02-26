München-Chaos: 600 Passagiere über Nacht am Flughafen gestrandet

Aus Unternehmenssicht sind mehrere Problemfelder sichtbar: Erstens das Kapazitätsmanagement. Die Flughafensprecher erklären, dass aufgrund von Annullierungen am Vortag etwa 100 Flüge gestrichen wurden und Abstellflächen im Terminal knapp waren, weshalb Maschinen auf Außenpositionen gerollt wurden. Zweitens die operative Entscheidungs- und Kommunikationskette: Zwischen 0.00 und 5.00 Uhr gilt die Nachtflugregelung; mittels Sondergenehmigung waren Bewegungen bis 1.00 Uhr erlaubt. In Kombination mit massiven Schneefällen und offenbar eingeschränkter Kommunikation kam es zu einem Koordinationsversagen, das das Bodenhandling und den Busverkehr betraf. Lufthansa betont, die Maschinen seien beheizt und hatten Stromversorgung – dennoch bleibt die Lage für die Passagiere „unzumutbar“.

Hunderte Passagiere unfreiwillig über Nacht an Bord: Ein Zwischenfall am Flughafen München hat nicht nur Empörung, sondern auch handfeste betriebswirtschaftliche Fragen aufgeworfen. In der Nacht zum Freitag wurden sechs Flüge mit rund 600 Passagieren, die bereits an Bord waren und zum Start bereitstanden, durch heftigen Schneefall am Abheben gehindert. Weil Terminalkapazitäten tagsüber durch annullierte Flüge mit stehenden Maschinen belegt waren, mussten die betroffenen Flugzeuge auf Außenpositionen abgestellt werden. In der Folge fehlten in der Nacht Busse, um die Gäste ins Gebäude zurückzubringen. Lufthansa und der Flughafen München entschuldigten sich ausdrücklich; die Airline kündigte finanzielle Entschädigungszahlungen an.

Drittens steht die Governance des Flughafens in der Kritik. Der Aufsichtsratsvorsitzende und bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) forderte einen zügigen, detaillierten Bericht zur Verkettung der Umstände sowie eine konkrete Strategie zur Vermeidung künftiger Vorfälle. Versicherungs- und Haftungsfragen dürften ebenfalls geprüft werden, nicht zuletzt angesichts der angekündigten Entschädigungszahlungen und möglicher zivil- oder strafrechtlicher Prüfungen.

Tatsächliche rechtliche Konsequenzen sind bereits in Gang: Die Polizeiinspektion Flughafen München erstellte einen Bericht, der an die Staatsanwaltschaft Landshut weitergeleitet wurde – angestoßen durch einen Hinweis eines „wohl unbeteiligten Dritten“. Bislang liegen laut Polizei keine direkten Anzeigen von Passagieren vor; die Staatsanwaltschaft prüft.

Für die Lufthansa-Gruppe bringt der Vorfall neben direkten Kosten (Entschädigungen, Ersatzlogistik) auch Reputationsrisiken und die Notwendigkeit, betriebliche Resilienz gegen Wetterrisiken zu erhöhen. Parallel zeigt die Absage sämtlicher Flüge nach New York und Boston wegen eines Blizzard in den USA die Verwundbarkeit globaler Flugnetzwerke gegenüber extremen Witterungsereignissen. Entscheidend ist nun, ob Flughafen und Airline aus dem Vorfall konkrete Prozessverbesserungen und verlässliche Notfallpläne ableiten – andernfalls drohen nicht nur finanzielle, sondern auch nachhaltige Image-Schäden.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 9,144EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.