AIXTRON: Starkes Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen
Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich AIXTRON 2025 mit soliden Zahlen, starkem Cashflow und wachsender Dynamik in der Optoelektronik für KI-Anwendungen.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein robustes Ergebnis trotz eines herausfordernden Marktumfelds
- Der Umsatz lag bei EUR 556,6 Mio., was einem Rückgang von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wurde aber am oberen Ende der Prognose erreicht
- Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug EUR 100,3 Mio., mit einer Marge von 18%, innerhalb der prognostizierten Spanne
- Der Free Cashflow wurde deutlich auf EUR 181,9 Mio. verbessert, und die Cash-Position zum Jahresende lag bei EUR 224,6 Mio.
- In 2025 gab es eine Belebung im Bereich Optoelektronik, insbesondere durch den Bedarf an Laser- und Photoniklösungen für KI-Anwendungen
- Für 2026 wird ein verhaltenes Marktumfeld erwartet, mit Fokus auf Optoelektronik als Wachstumssegment und einer geplanten Umsatzerwartung von rund EUR 520 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei AIXTRON ist am 26.02.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.225,27PKT (-0,83 %).
-10,74 %
-8,97 %
+15,48 %
+39,01 %
+73,71 %
-3,58 %
+28,99 %
+682,01 %
+253,95 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
