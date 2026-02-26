TAKKT: Umsatz rutscht, 125,5 Mio. Abschreibungen — Dividende gestrichen

Trotz des operativen Drucks erzielte TAKKT einen positiven Free Cashflow von 10,3 Mio. Euro (2024: 68,1 Mio.), vor allem dank Maßnahmen zur Verbesserung des Cash Conversion Cycle. Das Management will diesen Mittelzufluss vorrangig in Modernisierung und Effizienzsteigerung investieren – unter anderem in Systeme, Prozesse, Automatisierung und KI – anstatt ihn an die Aktionäre auszuschütten. Der Vorstand wird daher vorschlagen, für 2025 keine Dividende zu zahlen (Vorjahr: 0,60 Euro). TAKKT betont, die Substanz des Unternehmens zu schonen und Ausschüttungen wieder aufzunehmen, sobald Ergebnis und Free Cashflow dies nachhaltig erlauben.

TAKKT hat das Geschäftsjahr 2025 mit deutlich rückläufigen Umsätzen, stark gesunkener Profitabilität, aber positivem Free Cashflow abgeschlossen. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen fielen die Erlöse auf 964,3 Mio. Euro (2024: 1.052,9 Mio.; -8,4 %). Organisch betrug das Minus 6,6 %. Die bereinigte EBITDA-Marge sank auf 3,8 % (6,9 %), das EBITDA fiel auf 19,8 Mio. Euro nach 55,7 Mio. im Vorjahr. Maßgeblich belastet wurde das Ergebnis durch einmalige Aufwendungen in Höhe von 16,5 Mio. Euro; darüber hinaus nahm das Management nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte von insgesamt 125,5 Mio. Euro vor, die EBIT und Ergebnis je Aktie stark negativ verzerrten (EPS -1,88 Euro).

Segmentseitig geriet insbesondere die Division Office Furniture & Displays unter Druck (Umsatz -15,7 %; organisch -10,4 %), wobei das Display-Geschäft positive Ansätze zeigte. Industrial & Packaging blieb relativ stabil (-4,8 %; organisch -5,1 %), Foodservices verzeichnete einen Rückgang von 10,2 % (organisch -6,6 %). Im Schlussquartal hielt das organische Minus bei rund 6,7 %; die bereinigte EBITDA-Marge des Q4 lag bei 2,1 % und wurde durch Restrukturierungsaufwendungen von 12,2 Mio. Euro belastet.

Die Bilanz bleibt trotz der Wertminderungen solide: Die Eigenkapitalquote liegt nach den Abschreibungen bei 50,6 %. Management und Vorstand sehen sich in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld – mit Einflüssen wie sinkender Industriebeschäftigung, Sparprogrammen bei Kunden und geopolitischen Handelsrisiken – und erwarten 2026 weiterhin einen verhaltenen Start. Strategisch setzt TAKKT auf die beschleunigte Umsetzung der „TAKKT Forward“-Initiative, mit dem Ziel, Effizienz und Profitabilität mittelfristig zu verbessern; für 2026 wird weiterhin ein positiver Free Cashflow, aber nur begrenztes kurzfristiges Margenpotenzial erwartet. Detaillierte Jahreszahlen und die Prognose für 2026 will TAKKT am 26. März im Geschäftsbericht veröffentlichen und erläutern.

Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 3,303EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.