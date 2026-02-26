    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    Diageo unter Druck: Dividende stark gekürzt – Aktie bricht ein

    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    Diageo steht unter spürbarem Druck: Der britische Spirituosen- und Bierkonzern, zu dem Marken wie Johnnie Walker und Guinness gehören, hat unter dem neu eingeführten Konzernchef Dave Lewis seine Ziele für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr erneut nach unten korrigiert. Grund ist eine anhaltend schwache Nachfrage vor allem in China und den USA. Das Management rechnet nun mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis von zwei bis drei Prozent; zuvor war zumindest eine Stagnation in Aussicht gestellt worden.

    Für das erste Geschäfts- halbjahr bis Ende Dezember weist Diageo einen Rückgang des Umsatzes auf vergleichbarer Basis um fast drei Prozent auf knapp 10,5 Milliarden US-Dollar aus. Regional zeigt sich ein geteiltes Bild: Europa, Lateinamerika inklusive Karibik sowie Afrika verzeichneten eine robuste Entwicklung, die jedoch von schwächeren Umsätzen in Nordamerika und besonders China überkompensiert wurde. Operativ ging das Ergebnis vor Sondereffekten ebenfalls um fast drei Prozent auf rund 3,3 Milliarden Dollar zurück, während der Nettogewinn leicht um knapp zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zunahm.

    Zur Stärkung der Bilanz hat der Verwaltungsrat eine deutliche Anpassung der Ausschüttungspolitik beschlossen. Die Dividendenquote soll künftig zwischen 30 und 50 Prozent des Gewinns liegen – nach 63 Prozent im Vorjahr – zudem wurde ein Mindestbetrag von 50 Cent Dividende je Aktie pro Jahr festgelegt. Für das zurückliegende Halbjahr wird eine Zwischenausschüttung von 20 Cent je Aktie gezahlt, nach 40,5 Cent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Maßnahmen dienten laut Unternehmen der finanziellen Stabilisierung, stießen jedoch bei Investoren auf Ablehnung: Die Aktie brach im frühen Handel um rund sechs bis sieben Prozent ein und fiel auf etwa 1.744 Pence. Damit sind jüngste Kurserholungen seit dem Jahrestief wieder gefährdet; gegenüber dem Rekordhoch Anfang 2022 beträgt das Minus fast 60 Prozent.

    Analysten kommentierten den Geschäftsverlauf kritisch. Trevor Stirling von Bernstein bezeichnete das erste Halbjahr als schwach und wies auf die gesenkten Zielvorgaben für Nettoerlöse und operatives Ergebnis hin. Management und Vorstand betonen, dass für das laufende Jahr vor Sondereffekten mindestens ein operativer Gewinn auf Vorjahresniveau angestrebt wird. Insgesamt signalisiert die Strategieumstellung unter Dave Lewis eine nüchterne Priorisierung von Bilanzstärkung vor kurzfristiger Rendite, während die Aktie und das Vertrauen der Anleger kurzfristig belastet bleiben.



    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 18,43EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



