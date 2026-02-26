Merz enthüllt Mega-Auftrag aus China: Airbus könnte bis zu 120 Jets bekommen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf seinem China-Besuch eine potenziell bedeutende Order für Airbus angekündigt: Demnach werde die chinesische Führung „eine größere Zahl weiterer Flugzeuge“ bei dem europäischen Hersteller bestellen — insgesamt bis zu 120 Maschinen. Konkrete Angaben zur Zusammensetzung der Flotte, zum Kaufpreis oder zum Zeitpunkt der Lieferung nannte Merz nicht. Damit bleibt offen, ob es sich um verbindliche Bestellungen oder Absichtserklärungen handelt und welche Modelle betroffen sind. Merz verwies im Zuge der Gespräche mit Präsident Xi und Ministerpräsident Li Qiang allgemein auf die ökonomische Bedeutung intensiver Beziehungen zwischen zwei der größten Volkswirtschaften der Welt; die Airbus-Nachricht diene als Beispiel dafür, dass sich der Reisespiegel für die deutsche Wirtschaft lohne. Zusätzlich wurden zwischen beiden Staaten fünf Regierungsvereinbarungen unterzeichnet, darunter auch wirtschaftsrelevante Abkommen — etwa im Bereich Schweinefleisch — und es gebe weitere, noch nicht finalisierte Unternehmensdeals.

Die Ankündigung wirkt wie ein Rückenwind für Airbus, doch die Details und die belastbare Wirkung auf Umsatz und Gewinn bleiben vorerst diffus. Analysten zeigen sich zurückhaltend: JPMorgan hat am Wochenende das Kursziel für Airbus von 240 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung „Overweight“ aber beibehalten. Analyst David Perry reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) und begründete dies mit gemischten Erfahrungen bei Produktions‑ und operativen Abläufen in den vergangenen Jahren. Mangels mittelfristiger Unternehmensziele seien seine Schätzungen eher konservativ, zumal die jüngste Kursentwicklung bereits eingepreist erscheine. Die Aktie steht zudem auf der „Analyst Focus List“ der US‑Bank.

Für Anleger bringt die Meldung damit ein zweischneidiges Signal: Auf der Nachfrageebene stärkt ein Auftrag aus China die Perspektiven für Auslastung und Umsatz bei Airbus — speziell vor dem Hintergrund einer sich erholenden globalen Luftfahrtnachfrage. Andererseits bestehen Risiken bei der Umsetzung: Produktionskapazitäten, Lieferketten, regulatorische Hürden sowie geopolitische Spannungen könnten Zeitplan und Margen belasten. Auch die fehlenden Informationen zur vertraglichen Bindung und zu Lieferzeiträumen dämpfen kurzfristig die Aussagekraft der Ankündigung.

Der Markt reagiert sensibel: Kommentare aus der Anlegercommunity zeigen Überraschung über Kursverluste trotz positiver Nachrichtenlage. Fazit: Die mögliche Bestellung ist ein wichtiges Vertrauenssignal, doch ohne präzisere Vertragsdetails und Klarheit zur operativen Umsetzung bleibt das Anlegerurteil vorsichtig — weitere bestätigende Nachrichten zu Umfang, zeitlicher Staffelung und Finanzvolumen werden entscheidend sein.

