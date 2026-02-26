    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Warum Analysten jetzt Chancen auf weitere Rallye sehen

    Nach Rallye: Warum der Silberpreis laut Amplify weiter Aufwärtspotenzial hat

    Silberpreis-Konsolidierung - Warum Analysten jetzt Chancen auf weitere Rallye sehen

    Nach einem parabolischen Anstieg zu Jahresbeginn ist der Silberpreis nach Einschätzung eines ETF-Anbieters in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Das müsse aus Sicht langfristig orientierter Marktteilnehmer jedoch nicht bedeuten, dass die übergeordnete Aufwärtsargumentation gebrochen ist.

    Die Experten von Amplify ETFs erklärten, dass die Stimmung unter Privatanlegern trotz der zuletzt erhöhten Schwankungen stabil wirke – und dass sich die Marktstruktur bei Silber weiterhin auf zwei tragenden Säulen stütze: industrielle Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot sowie Investmentnachfrage, die durch Safe-Haven-Überlegungen und De-Dollarisierungstendenzen getragen werde.

    Amplify ETFs: Privatanleger bleiben ruhig – Käufer traten beim Rücksetzer auf
     

    Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

    Silberpreis nach Rallye in Konsolidierung: Warum Analysten jetzt Chancen auf weitere Rallye sehen

     

     

    Silberpreis-Konsolidierung Warum Analysten jetzt Chancen auf weitere Rallye sehen Nach dem starken Jahresstart ist Silber laut Amplify ETFs in eine Konsolidierung übergegangen – ohne dass der bullische Langfristtrend gebrochen wäre. Privatanleger bleiben ruhig, strukturelle Nachfrage und Angebotsdefizite stützen. Kurzfristig sieht man eine Seitwärtsphase zwischen 70 und 80 USD, bevor später im Jahr ein neuer Impuls möglich wird.
