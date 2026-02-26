    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft wie erwartet steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • EBITDA +14% auf 242,8 M€ dank niedriger Löhne
    • Konzerngewinn +>50% auf 80,5 M€, Umsatz -5% Alu
    • Zinklöhne steigen, belasten; US-Volumen treibt
    Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft wie erwartet steigern
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recyler Befesa hat im vergangenen Jahr von günstigen Zinkschmelzlöhnen profitiert. Zudem trugen niedrigere Betriebskosten zum Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 14 Prozent auf 242,8 Millionen Euro bei, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Damit traf das Unternehmen die Schätzungen von Analysten. Einen konkreten Ausblick für das neue Jahr gab es vom Management noch nicht. Allerdings dürfte ein steigender Zinkschmelzlohn die Geschäfte belasten, hieß es. 2025 hatte er einen historischen Tiefstand von 80 US-Dollar pro Tonne erreicht, in diesem Jahr sei aber mit 100 bis 130 Dollar zu rechnen. Befesas Ertrag soll aber dank höherer Stahlstaubvolumina in den USA insgesamt weiter wachsen.

    Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um mehr als die Hälfte auf 80,5 Millionen Euro. Der Umsatz hingegen sank um knapp 5 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, Grund waren vor allem geringere Mengen im Bereich Sekundäraluminium./men/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Befesa S.A.!
    Short
    35,55€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,41€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 10,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Befesa

    +1,16 %
    -1,82 %
    +1,44 %
    +19,26 %
    +39,23 %
    -33,28 %
    -43,78 %
    -5,43 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (26. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

    Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,32 %/+29,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Befesa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft wie erwartet steigern Der Industrie-Recyler Befesa hat im vergangenen Jahr von günstigen Zinkschmelzlöhnen profitiert. Zudem trugen niedrigere Betriebskosten zum Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 14 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     