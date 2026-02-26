Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft wie erwartet steigern

lafabius schrieb 21.03.25, 22:54

https://de.investing.com/news/stock-market-news/triton-partners-erwirbt-anteil-an-befesa-sa--bloomberg-93CH-2919581



Investing.com -- Triton Partners, eine Beteiligungsgesellschaft, hat laut einem Bericht von Bloomberg unter Berufung auf Quellen einen Anteil an Befesa (ETR:BFSA) SA erworben, einem an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen für Abfallrecycling.



Dieser Schritt markiert die Rückkehr von Triton zu Befesa nach mehr als fünf Jahren seit seinem Ausstieg. Derzeit liegt Tritons Anteil an Befesa unter 5%, laut Quellen, die aufgrund der vertraulichen Natur der Informationen anonym bleiben wollten.



Die Aktien von Befesa haben in diesem Jahr einen Anstieg von 20% verzeichnet, wodurch der Marktwert des Unternehmens auf etwa 1 Milliarde € (1,1 Milliarden US-Dollar) gestiegen ist. Die genaue Größe von Tritons Beteiligung an Befesa bleibt jedoch unbekannt. Triton ist dafür bekannt, regelmäßig kleine Positionen in börsennotierten Unternehmen zu erwerben, aber es ist unklar, ob diese Investition in Befesa dazu führen wird, dass Triton seinen Anteil erhöht oder ein Übernahmeangebot macht.



Sowohl Befesa als auch Triton haben es abgelehnt, sich zu der Angelegenheit zu äußern.



Befesa mit Sitz in Luxemburg bietet hauptsächlich Recyclingdienste für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken an. Triton kaufte Befesa ursprünglich im Juli 2013 vom spanischen Industriekonglomerat Abengoa SA. Triton brachte Befesa dann im November 2017 an die Börse und stieg laut Informationen auf seiner Website schrittweise durch Blockverkäufe in den Jahren 2018 und 2019 aus seiner Investition aus.



Triton investiert hauptsächlich in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Industrietechnologie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.



------

bei 34€ damals ausgestiegen:

Der Private-Equity-Investor Triton zieht sich endgültig von dem Industrie-Recycler Befesa zurück. Wie der Finanzinvestor am heutigen Donnerstag mitteilte, hat er mit Hilfe des Handelsteams von JP Morgan und Citigroup sein verbliebenes Aktienpaket in Höhe von 20 Prozent zu je 34 Euro pro Aktie am Markt platziert. Durch den Verkauf von 6,35 Millionen Aktien fließen den Triton-Investoren noch einmal rund 216 Millionen Euro zu. Die Ankündigung der Platzierung zu Wochenbeginn hatte den Befesa-Kurs deutlich belastet und einen Kursrückgang von gut 7 Prozent verursacht.



Dabei kommt der endgültige Ausstieg des Mid-Cap-Investors aus Befesa nicht überraschend. Beim Börsengang im November 2017 hatte Triton schon 52 Prozent zu je 28 Euro je Aktie abgegeben. Nachdem im Mai vergangenen Jahres die Haltefrist ablief, baute Triton diese Beteiligung sukzessive weiter ab, zuletzt Anfang April, als das Private-Equity-Haus 4,5 Millionen Aktien des SDax-Unternehmens auf den Markt warf. Damals kassierte Triton aber noch 37,20 Euro je Aktie. Auf den Abschluss des Triton-Ausstiegs reagieren die Aktionäre heute nun positiv: Das Papier steigt um knapp 2 Prozent auf rund 36 Euro



https://www.finance-magazin.de/finanzierungen/kapitalmarkt/triton-steigt-bei-befesa-aus-39229/ 06. Juni 2019