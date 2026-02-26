Gerresheimer, Nutanix Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Nutanix Registered (A)
|+18,78 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Dongfang Electric Ltd (H)
|+14,21 %
|Maschinenbau
|🥉
|IonQ
|+12,28 %
|Hardware
|🟥
|The Trade Desk Registered (A)
|-15,13 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Array Technologies
|-20,43 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|C3.ai Registered (A)
|-21,30 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥈
|D-Wave Quantum
|Informationstechnologie
|🥉
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|ST George Mining
|Rohstoffe
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|AIXTRON
|Halbleiter
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|178
|Gesundheitswesen
|🥈
|Almonty Industries
|122
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|119
|Rohstoffe
|Novo Nordisk
|87
|Pharmaindustrie
|Borussia Dortmund
|86
|Freizeit
|Bitcoin
|47
|-
Nutanix Registered (A)
Wochenperformance: +10,59 %
Platz 1
Dongfang Electric Ltd (H)
Wochenperformance: +19,23 %
Platz 2
IonQ
Wochenperformance: +11,50 %
Platz 3
The Trade Desk Registered (A)
Wochenperformance: -17,97 %
Platz 4
Array Technologies
Wochenperformance: -26,25 %
Platz 5
C3.ai Registered (A)
Wochenperformance: -24,22 %
Platz 6
DroneShield
Wochenperformance: +15,45 %
Platz 7
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +6,75 %
Platz 8
Antimony Resources
Wochenperformance: +15,53 %
Platz 9
ST George Mining
Wochenperformance: +55,56 %
Platz 10
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: -2,39 %
Platz 11
AIXTRON
Wochenperformance: -8,97 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -25,36 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +15,83 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +16,15 %
Platz 15
Novo Nordisk
Wochenperformance: -23,41 %
Platz 16
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -5,08 %
Platz 17
Bitcoin
Wochenperformance: +2,74 %
Platz 18
