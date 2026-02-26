Zweiter Gewinntag in Folge

Kommt es zu einer besonders dynamischen Erholung, könnte der Kurs sogar bis auf 438,68 US-Dollar anziehen, bevor möglicherweise wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Für ein solches Szenario wird im Anschluss ein passender Schein vorgestellt.

Der bereits zuvor hervorgehobene Unterstützungsbereich bei 387,50 US-Dollar – in Kombination mit dem 200-Wochen-Durchschnitt auf ähnlichem Niveau – zeigt erste Wirkung. Der starke Abverkauf hat sich dort merklich abgeschwächt. Stabilisiert sich die Aktie weiter und steigt über 400,00 US-Dollar, rücken zunächst die Kursziele bei 411,69 US-Dollar und darüber 425,00 US-Dollar in den Fokus. Das wären aus heutiger Sicht attraktive Marken für Anleger, die auf weiter steigende Kurse setzen.

Sollte die Aktie jedoch per Wochenschluss unter 380,00 US-Dollar fallen, würde sich das Bild erneut eintrüben. In diesem Fall wäre ein Rücklauf zu den Apriltiefs aus 2025 bei 344,79 US-Dollar wahrscheinlich. Aktuell scheint der Markt jedoch weitgehend bereinigt, sodass sich wieder Chancen auf der Oberseite eröffnen.

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 400,00 US-Dollar

Kursziele : 411,69/425,00/438,68 US-Dollar

Renditechance via DY7C0W : 135 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7C0W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,46 - 2,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 370,9204 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 370,9204 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 399,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 438,68 US-Dollar Hebel: 13,92 Kurschance: + 135 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8JGD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,90 - 2,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 431,8315 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 431,8315 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 399,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.