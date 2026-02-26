Trend im Test!

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt die Aktie aktuell an einem kurzfristigen Abwärtstrend bei etwa 35,90 Euro. Sollte der Kurs darüber ausbrechen, dürfte schnell die Trendlinie seit dem Jahreshoch aus 2025 in den Fokus rücken. Entscheidend wäre allerdings ein Anstieg über 37,00 Euro. Erst dann entstünde ein frisches Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 44,59 Euro – ein mögliches Einstiegsniveau für Anleger auf der Käuferseite. Auf längere Sicht sehen Marktbeobachter Potenzial bis 52,00 Euro.

Unterstützung erhält die Aktie auch von Analystenseite: Die Keefe Bruyette & Woods (KBW) hat die Commerzbank von „Underperform“ auf „Market-Perform“ hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 38 Euro angehoben. Das sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit am Markt.

Auf der Unterseite bleibt der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 30,22 Euro eine wichtige Marke. Erst wenn der Kurs deutlich darunter fällt, würde sich das Chartbild klar eintrüben und eine mustergültige Trendwende einsetzen, die die Aktie in Richtung 25,19 Euro drücken könnte. Aktuell gibt es jedoch weder aus technischer noch aus fundamentaler Sicht Anzeichen für ein solch negatives Szenario.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 37,00 Euro

Kursziele : 44,59/52,00 Euro

Renditechance via DU8GH9 : 190 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8GH9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,07 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,7504 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 32,7504 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 44,59 Euro Hebel: 11,44 Kurschance: + 190 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9WFE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,38 - 3,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,1461 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 39,1461 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.