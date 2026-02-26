GOLDMAN SACHS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 167,8EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



