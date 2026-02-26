Gold klettert weiter Kurs 5.193,32 USD

+0,55 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,35 % 1 Monat +1,75 % 3 Monate +24,09 % 1 Jahr +77,13 %

Gold zeigt sich fester:auf 5.193,32. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.931,95USD. Heute, bei 5.193,32USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.712,9USD geworden – ein Plus von +77,13 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.