    Bullen übernehmen

    Circle-Aktie explodiert 35% nach Zahlen

    Starke Quartalszahlen mit 77 Prozent Umsatzwachstum und rasantem USDC-Wachstum katapultieren die Circle-Aktie um 35 Prozent nach oben.

    Circle-Aktie explodiert 35% nach Zahlen
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Circle hat nach Vorlage starker Quartalszahlen einen Kurssprung von mehr als 35 Prozent hingelegt und schloss zuletzt bei 83,14 US-Dollar. Anleger reagierten euphorisch auf ein deutliches Umsatzwachstum, steigende Margen und ambitionierte Ziele für die hauseigene Stablecoin USDC.

    Umsatz steigt um 77 Prozent 

    Im vierten Quartal erzielte Circle Umsätze und Reserveerträge in Höhe von 770 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 167 Millionen US-Dollar und lag damit rund 12 Prozent über den Erwartungen.

    USDC-Umlauf wächst um 72 Prozent 

    Im Zentrum steht weiterhin der Stablecoin USDC. Deren Umlaufmenge stieg im vierten Quartal um 72 Prozent auf 75,3 Milliarden US-Dollar. Das Transaktionsvolumen erreichte im gleichen Zeitraum 11,9 Billionen US-Dollar – ein Plus von 247 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Circle-CEO Jeremy Allaire betonte im Gespräch mit CNBC, dass USDC inzwischen rund 50 Prozent des von Visa gemessenen Stablecoin-Transaktionsvolumens ausmache – nach etwas mehr als einem Drittel im Vorquartal. Onchain sei das USDC-Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um mehr als 250 Prozent auf etwa 12 Billionen US-Dollar gestiegen.

    Allaire unterstrich zudem, dass sich die Nutzung von Stablecoins zunehmend von den Kursschwankungen des Bitcoins entkoppele.

    KI-Fantasie treibt Bewertung

    Für zusätzliche Euphorie sorgt Circles Positionierung im Umfeld künstlicher Intelligenz. Allaire zeigte sich überzeugt, dass Circle parallel zur KI-Industrie wachsen werde. Er sprach von einer Zukunft mit "Zehner- oder Hunderten Milliarden KI-Agenten", die eigenständig Transaktionen im Internet durchführen.

    In diesem Zusammenhang verwies er auf eine neue Testnet-Version des "Circle Gateway". Diese ermögliche es autonomen Software-Agenten, USDC-Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg programmatisch auszuführen.

    Krypto-Aktien insgesamt gefragt

    Der Kurssprung von Circle erfolgte im Kontext einer breiteren Erholung von Krypto-Aktien. Auch Coinbase gewann 13 Prozent hinzu, während Strategy und Galaxy Digital rund 8 Prozent gestiegen sind. Selbst Bitcoin-Miner wie Bitfarms und MARA Holdings legten über 6 Prozent zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Starke Quartalszahlen mit 77 Prozent Umsatzwachstum und rasantem USDC-Wachstum katapultieren die Circle-Aktie um 35 Prozent nach oben.
