Eckert & Ziegler startet Radio‑DARPin‑Offensive mit Molecular Partners

Strategisch gewichtiger ist die Kooperation mit dem Biotechunternehmen Molecular Partners, die Eckert & Ziegler am 26. Februar veröffentlichte. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und künftige Herstellung radioaktiv markierter DARPin‑Therapeutika, basierend auf den Isotopen Actinium‑225 (Alpha) und Lutetium‑177 (Beta). Eckert & Ziegler bringt Isotope, radiochemische Expertise und Laborinfrastruktur ein, darunter ein neu eingerichtetes Entwicklungslabor in Berlin. Molecular Partners steuert seine proprietäre DARPin‑Plattform bei, deren kompakte Proteine aufgrund günstiger Pharmakokinetik als Träger für zielgerichtete Radiopharmazeutika gelten.

Eckert & Ziegler SE hat in dieser Woche zwei formale Finanzmitteilungen und eine strategisch relevante Partnerschaft bekanntgegeben, die das Profil des Berliner Spezialisten für Radiopharmazie schärfen. Der Konzern legt einen klaren Veröffentlichungsfahrplan für 2026 vor: Der Jahres- und Konzernjahresabschluss in deutscher Sprache erscheint am 26. März 2026, die englische Konzernfassung folgt am 30. April. Der Halbjahres‑/Q2‑Konzernbericht ist für den 13. August terminiert; Quartalsberichte für Q1 und Q3 sollen jeweils am 12. Mai bzw. 12. November 2026 in Deutsch und Englisch online stehen. Die Vorabmeldungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Pflichten nach §§114, 115 und 117 WpHG.

Für Investoren und Marktteilnehmer ist die Zusammenarbeit in mehrfacher Hinsicht relevant: Sie erweitert das Dienstleistungsspektrum von Eckert & Ziegler von der frühen Entwicklung über klinische Versorgung bis zur Kommerzialisierung und stärkt das Unternehmen als bevorzugten Partner für Entwickler neuartiger Radiopharmazeutika. CEO Dr. Harald Hasselmann hob die Bedeutung der Bündelung von Isotopenkompetenz und Entwicklungsleistungen hervor. Zugleich handelt es sich bei Radio‑DARPin‑Programmen um kapital‑ und zeitintensive Vorhaben mit hohen regulatorischen Anforderungen; klinische Erfolge und Lieferketten für Isotope bleiben kritische Stellgrößen.

Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern positioniert sich Eckert & Ziegler als technischer Enabler im Markt; die Aktie ist im TecDAX gelistet (ISIN DE0005659700). Für das Unternehmen eröffnen spezialisierte Entwicklungspartnerschaften zusätzliche Erlösquellen jenseits klassischer Produktverkäufe, etwa durch Auftragsentwicklung, Lizenzen und GMP‑Produktion. Gleichwohl bestehen Risiken: Radiopharmazeutische Programme sind kapitalintensiv, von regulatorischen Hürden geprägt und abhängig von der Versorgung mit radioaktiven Isotopen. Wettbewerbsdruck durch etablierte CDMOs und akademische Projekte ist hoch. Anleger sollten daher die anstehenden Quartals‑ und Jahreszahlen sowie konkrete Meilensteine der Radio‑DARPin‑Programme genau prüfen.

Kurzfristige Kursreaktionen bleiben möglich, nachhaltiger Wertzuwachs setzt jedoch erfolgreiche klinische und kommerzielle Validierung voraus und regulatorische Klarheit.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 14,69EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.