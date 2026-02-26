Kaum Bewegung Silber verändert sich 0,00 %

0,00 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,15 % 1 Monat -13,35 % 3 Monate +74,03 % 1 Jahr +181,65 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 89,23

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 20,58870USD. Heute, bei 89,23USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.333,69USD geworden – ein Plus von +333,37 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.