Silberpreis
Kaum Bewegung Silber verändert sich 0,00 %
Silberpreis stabil bei 89,23 USD, Veränderung nur 0,00 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+16,15 %
|1 Monat
|-13,35 %
|3 Monate
|+74,03 %
|1 Jahr
|+181,65 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 20,58870USD. Heute, bei 89,23USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.333,69USD geworden – ein Plus von +333,37 %.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,30EUR
|+0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,37EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,66EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|465,82EUR
|+0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|120,27EUR
|+0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|705,60EUR
|+0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,98EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,15EUR
|+0,28 %
|Long
|1
|0,00
|141,25EUR
|+0,28 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,062EUR
|-0,34 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.