    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elektroindustrie: Exportrekord trotz US-Zöllen — USA überholen China

    Elektroindustrie: Exportrekord trotz US-Zöllen — USA überholen China
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat trotz Belastungen durch höhere US-Zölle einen neuen Exportrekord erzielt. Der Branchenverband ZVEI meldete für das vergangene Jahr Ausfuhren in Höhe von 257,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber 2024. Ausschlaggebend war ein kräftiger Jahresendspurt: Im Dezember kletterten die Exporte um 10,6 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro; in diesem Monat stiegen die Ausfuhren erstmals seit längerer Zeit stärker als die Einfuhren.

    ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann betonte die breite Erholung: Die Branche habe in nahezu alle Top-20-Abnehmerländer zulegen können. Ein markanter Wermutstropfen sind die beiden größten Märkte: Die Lieferungen in die USA fielen um drei Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, in China sanken sie um 6,2 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro. Dennoch konnten die USA China nach einem Jahrzehnt wieder als wichtigster Abnehmer „Made in Germany“ ablösen — ein Hinweis auf veränderte Handelsströme und die Wirkung nationaler Handelsmaßnahmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    227,47€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,75€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die europäischen Märkte zeigten sich robust: Unter den zehn wichtigsten Abnehmern dominierten ausschließlich Länder aus Europa, die durchweg Zuwächse verzeichneten. Die Niederlande erhöhten ihre Importe um 7,3 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro, Frankreich liegt bei 15,8 Milliarden. Auffällig waren auch starke Zuwächse außerhalb der Top Ten: Dänemark und Taiwan steigerten ihre Importe um jeweils 22,9 Prozent auf 4,1 beziehungsweise 3,6 Milliarden Euro. Mexiko und Indien entwickelten sich ebenfalls zu wachstumsstarken Märkten für die Branche.

    Parallel zu den Exportrekorden stiegen die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Güter nach Deutschland auf ein Allzeithoch von 274,9 Milliarden Euro, ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übersteigen die Importe die Exporte um rund 17,4 Milliarden Euro — ein Indiz für tiefer integrierte globale Lieferketten, einen erhöhten Bedarf an importierten Bauteilen und Komponenten sowie für veränderte Beschaffungsstrategien der Unternehmen.

    In der Summe zeigen die Zahlen die Resilienz und die Strukturwandelprozesse der Branche: Höhere Zölle und geopolitische Spannungen dämpfen vor allem das Geschäft mit den beiden größten Märkten, während eine breitere Diversifizierung der Absatzmärkte und ein starker Jahresendspurt das Exportvolumen nach oben trieben.

    Als ergänzende Meldung teilte Siemens mit, dass im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 16. und 22. Februar 2026 insgesamt 354.983 eigene Aktien erworben wurden; seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 beläuft sich das kumulierte Volumen auf 21.791.039 Aktien.



    Siemens

    -0,90 %
    +0,14 %
    -4,01 %
    +6,96 %
    +11,74 %
    +72,58 %
    +90,60 %
    +219,26 %
    +207,69 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Elektroindustrie: Exportrekord trotz US-Zöllen — USA überholen China Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat trotz Belastungen durch höhere US-Zölle einen neuen Exportrekord erzielt. Der Branchenverband ZVEI meldete für das vergangene Jahr Ausfuhren in Höhe von 257,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     