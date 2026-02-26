Elektroindustrie: Exportrekord trotz US-Zöllen — USA überholen China

ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann betonte die breite Erholung: Die Branche habe in nahezu alle Top-20-Abnehmerländer zulegen können. Ein markanter Wermutstropfen sind die beiden größten Märkte: Die Lieferungen in die USA fielen um drei Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, in China sanken sie um 6,2 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro. Dennoch konnten die USA China nach einem Jahrzehnt wieder als wichtigster Abnehmer „Made in Germany“ ablösen — ein Hinweis auf veränderte Handelsströme und die Wirkung nationaler Handelsmaßnahmen.

Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat trotz Belastungen durch höhere US-Zölle einen neuen Exportrekord erzielt. Der Branchenverband ZVEI meldete für das vergangene Jahr Ausfuhren in Höhe von 257,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber 2024. Ausschlaggebend war ein kräftiger Jahresendspurt: Im Dezember kletterten die Exporte um 10,6 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro; in diesem Monat stiegen die Ausfuhren erstmals seit längerer Zeit stärker als die Einfuhren.

Die europäischen Märkte zeigten sich robust: Unter den zehn wichtigsten Abnehmern dominierten ausschließlich Länder aus Europa, die durchweg Zuwächse verzeichneten. Die Niederlande erhöhten ihre Importe um 7,3 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro, Frankreich liegt bei 15,8 Milliarden. Auffällig waren auch starke Zuwächse außerhalb der Top Ten: Dänemark und Taiwan steigerten ihre Importe um jeweils 22,9 Prozent auf 4,1 beziehungsweise 3,6 Milliarden Euro. Mexiko und Indien entwickelten sich ebenfalls zu wachstumsstarken Märkten für die Branche.

Parallel zu den Exportrekorden stiegen die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Güter nach Deutschland auf ein Allzeithoch von 274,9 Milliarden Euro, ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übersteigen die Importe die Exporte um rund 17,4 Milliarden Euro — ein Indiz für tiefer integrierte globale Lieferketten, einen erhöhten Bedarf an importierten Bauteilen und Komponenten sowie für veränderte Beschaffungsstrategien der Unternehmen.

In der Summe zeigen die Zahlen die Resilienz und die Strukturwandelprozesse der Branche: Höhere Zölle und geopolitische Spannungen dämpfen vor allem das Geschäft mit den beiden größten Märkten, während eine breitere Diversifizierung der Absatzmärkte und ein starker Jahresendspurt das Exportvolumen nach oben trieben.

Als ergänzende Meldung teilte Siemens mit, dass im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 16. und 22. Februar 2026 insgesamt 354.983 eigene Aktien erworben wurden; seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 beläuft sich das kumulierte Volumen auf 21.791.039 Aktien.

