NanoRepro setzt auf PHLAS: 1,8 Mio. Kapital für Premium‑Wachstum

Die NanoRepro AG hat mit einer kurzfristig und vollständig platzierten Barkapitalerhöhung den finanziellen Grundstein für die nächste Wachstumsphase gelegt. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten die Ausgabe von 1.290.377 neuen Inhaberaktien aus dem genehmigten Kapital 2024 – das entspricht rund 10% des bisherigen Grundkapitals von EUR 12,903,773. Die Platzierung erfolgte als Privatplatzierung ohne Bezugsrecht zu einem Preis von EUR 1,50 je Aktie; der Nettoemissionserlös beträgt etwa EUR 1,8 Mio. Nach Eintragung steigt das Grundkapital auf EUR 14,194,150, die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab 1. Januar 2025 und sollen im Frankfurter Basic Board gehandelt werden.

Unternehmensseitig wird die Maßnahme als Stärkung der Kapitalbasis und als Finanzierungsmittel für operative Skalierung, Ausbau margenstarker Marken, Verstärkung von Vertrieb und Marketing sowie zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität beschrieben. NanoRepro positioniert sich damit weiter weg vom reinen Schnelltestanbieter hin zu einer diversifizierten Gesundheits- und Markenplattform. Zu den strategischen Bausteinen zählen die Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect (Baby- und Kinderpflege), die Beteiligung an Deutsche Kosmetikwerke AG (Marke newkee) sowie die jüngere Investition in die hyped about science GmbH mit dem Kaltplasmagerät PHLAS.