NanoRepro setzt auf PHLAS: 1,8 Mio. Kapital für Premium‑Wachstum
Die NanoRepro AG hat mit einer kurzfristig und vollständig platzierten Barkapitalerhöhung den finanziellen Grundstein für die nächste Wachstumsphase gelegt. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten die Ausgabe von 1.290.377 neuen Inhaberaktien aus dem genehmigten Kapital 2024 – das entspricht rund 10% des bisherigen Grundkapitals von EUR 12,903,773. Die Platzierung erfolgte als Privatplatzierung ohne Bezugsrecht zu einem Preis von EUR 1,50 je Aktie; der Nettoemissionserlös beträgt etwa EUR 1,8 Mio. Nach Eintragung steigt das Grundkapital auf EUR 14,194,150, die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab 1. Januar 2025 und sollen im Frankfurter Basic Board gehandelt werden.
Unternehmensseitig wird die Maßnahme als Stärkung der Kapitalbasis und als Finanzierungsmittel für operative Skalierung, Ausbau margenstarker Marken, Verstärkung von Vertrieb und Marketing sowie zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität beschrieben. NanoRepro positioniert sich damit weiter weg vom reinen Schnelltestanbieter hin zu einer diversifizierten Gesundheits- und Markenplattform. Zu den strategischen Bausteinen zählen die Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect (Baby- und Kinderpflege), die Beteiligung an Deutsche Kosmetikwerke AG (Marke newkee) sowie die jüngere Investition in die hyped about science GmbH mit dem Kaltplasmagerät PHLAS.
PHLAS stellt einen zentralen Impulsgeber der Strategie dar: Das als Premium‑Home‑Device vermarktete Produkt basiert auf einer von Max‑Planck‑Forschung abgeleiteten Kaltplasmatechnologie (Surface‑Micro‑Discharge) zur Behandlung von Hautunreinheiten. NanoRepro hält 33% an hyped about science und besitzt eine Option auf weitere 17,001%. Das Geschäftsmodell kombiniert Gerätverkäufe mit wiederkehrenden Umsätzen durch austauschbare Verbrauchsaufsätze – eine Margen- und Cashflow-fördernde Logik, die bereits in anderen Device‑Consumable-Systemen erfolgreich ist. Der Onlinestart unter www.phlas.com und die geplante Re‑Branding‑Integration der Nahrungsergänzung alphabiol ab Q2/2026 sollen die Kommerzialisierung vorantreiben.
Aus redaktioneller Perspektive ist die Kapitalerhöhung trotz moderater Größenordnung (ca. EUR 1,8 Mio.) strategisch sinnvoll: Sie reduziert kurzfristige Bilanzdruckpunkte und finanziert die Markteinführung eines potenziell margenstarken Produkts. Gleichwohl bleibt das Risiko hoch: Aufbau von Marken im Premium‑Segment erfordert substanzielle Marketing‑ und Vertriebsausgaben; die Kommerzialisierung eines technisch anspruchsvollen Home‑Devices hängt zudem von Marktakzeptanz, Regulierung und Lieferketten ab. Die Transaktion signalisiert jedoch klare Prioritätensetzung – Diversifikation weg vom Volumenmodell der Selbsttests hin zu skalierbaren, margenstarken Plattformen. CEO Lisa Jüngst wertet die platzierte Kapitalerhöhung als Vertrauensbeweis der Investoren und strategischen Startschuss für die nächste Wachstumsphase.
Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 1,540EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
