SUSS MicroTec: Ameriprise/Columbia melden bis zu 4,17% – keine Übernahme

Kernangaben: Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zu berücksichtigenden Stimmrechte beträgt nach der Meldung 19.115.538. Columbia Threadneedle (Lux) I meldete einen Direktbestand von 600.759 Aktien, das entspricht 3,14 Prozent der Stimmrechte. Parallel dazu meldete Ameriprise Financial, Inc. – als oberste Konzerngesellschaft – eine zurechenbare Beteiligung von insgesamt 796.531 Stimmen (4,17 Prozent). In der Mitteilung von Ameriprise wird die Veränderung auch als Folge einer „freiwilligen Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens“ erklärt. In beiden Fällen wird als Datum der Meldung der 23. bzw. 24. Februar 2026 ausgewiesen; die Verbreitung erfolgte über den EQS-News-Service.

SUSS MicroTec SE hat am 24. Februar 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen über den Dienstleister EQS veröffentlichen lassen, die institutionelle Veränderungen im Aktionariat offenlegen. Beide Meldungen beruhen auf Meldungen nach § 40 WpHG und beziehen sich auf Schwellenberührungen zum Stichtag 17. Februar 2026. Weder Optionsinstrumente noch derivativen Positionen liegen vor; es handelt sich ausschließlich um Aktien mit Stimmrechten.

Rechtlich bedeutsam ist, dass die Meldungen unterschiedliche Perspektiven auf denselben Besitzstand bieten: Columbia Threadneedle (Lux) I weist die 3,14 Prozent als direkten Besitz aus, während Ameriprise die Gruppe gesamthaft betrachtet und über zuzurechnende Stimmen berichtet. In den aufgeführten Konzerngrafiken werden mehrere Tochtergesellschaften der Ameriprise/Columbia-Threadneedle-Gruppe genannt; einzelne Tochtergesellschaften werden explizit mit Anteilen von bis zu 4,14 Prozent in Verbindung gebracht, ohne dass daraus eine Beherrschung oder ein Kontrollwechsel des Mitteilungspflichtigen abgeleitet wird.

Marktrelevanz und Einordnung: Die berichteten Anteile liegen unterhalb der 5-Prozent-Schwelle, unter der weitergehende Meldepflichten und stärkere regulatorische Konsequenzen entstehen. Dennoch sind Meldungen jenseits der 3-Prozent-Marke für Emittenten und Investoren bemerkenswert, weil sie das Interesse institutioneller Investoren signalisieren und in der Berichterstattung zu Kurs- und Stimmrechtsanalysen herangezogen werden. Für SUSS MicroTec bleibt festzuhalten, dass es sich um eine formale Transparenzverpflichtung handelt; wirtschaftlich begründete Änderungen der Eigentümerstruktur oder ein Kontrollwechsel sind aus den vorliegenden Daten nicht ableitbar.

Die Mitteilungen wurden in deutscher Sprache veröffentlicht; SUSS MicroTec hat als Emittent die Verantwortung für den Inhalt bestätigt. Weitere Details finden Anleger in den vollständigen EQS-Meldungen und in den offiziellen Registern.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 52,55EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.