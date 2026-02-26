IT-Dienstleister Adesso schneidet besser ab als erwartet

Die Frage ist am Ende immer: Suchst du den perfekten Einstiegs-Tick für den schnellen Zock, oder kaufst du ein Unternehmen, weil die Story und die Bewertung massivauseinanderklaffen?





Aktuell herrscht eine fast irrationale Panik im Software-Sektor, aber man muss hier differenzieren. In der Ökonomie gibt es das Jevons-Paradoxon: Wenn die Effizienz, mit der eine Ressource genutzt wird, steigt, sinkt nicht der Verbrauch, sondern er steigt oft, weil die Nutzung billiger und attraktiver wird.





Wenn Software-Entwicklung durch KI schneller wird, werden Unternehmen nicht weniger kaufen, sondern ihren Backlog endlich abarbeiten. Projekte, die früher zu teuer waren, werden plötzlich wirtschaftlich. Ein Dienstleister wie adesso, der diese Komplexität beim Kunden (Versicherungen, öffentlicher Sektor) managt, wird in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben.





Das Schöne bei adesso ist: Sie müssen die Marge nicht einmal auf Rekordniveau peitschen. Bei dem aktuellen Umsatzwachstum führt selbst eine stabile, moderate Marge durch den Skaleneffekt zu einem stetig wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS).





Schau dir mal das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) an. adesso wird aktuell mit einem KUV von ca. 0,3 gehandelt. Das ist eine Bewertung für Unternehmen kurz vor dem Abgrund. Man kauft hier 1 Euro Umsatz für 30 Cent! Zum Vergleich: US-Softwarehäuser oder indische Player wie TCS haben KUVs von 2 bis 5.

Für 2026/27 landen wir bei KGVs im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 9-11) bei einem gleichzeitig hohen Wachstum. Das PEG-Ratio (unter 0,5) ist verrückt.





Der Markt macht aktuell keinen Unterschied und wirft alles, was das Wort Software im Namen trägt, in den Ausverkauf. Dass heute Morgen auf Xetra lediglich 5 Aktien die Eröffnungsauktion bestimmt haben, zeigt, wie dünn der Markt ist.





Wenn die ersten Käufer merken, dass KI für adesso kein Killer, sondern ein Effizienz-Turbo sein kann, wird es bei dieser Illiquidität nach oben sehr schnell gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt nur knapp über 3 Mio. Aktien im Freefloat. Bei so einem engen Markt führen bereits moderate Kauf-Orders zu massiven Ausschlägen, was wir mit Sprüngen von bis zu 20 % an einem Tag im letzten Jahr bereits gesehen haben.





Ob du investierst oder nicht und zu welchem Zeitpunkt musst du selbst entscheiden. Hierzu kann ich dir keine Empfehlung geben.