IT-Dienstleister Adesso schneidet besser ab als erwartet
- Trotz schwacher Konjunktur bleibt Nachfrage...
- 2026: Umsatz 1,6-1,7 Mrd; Ebitda 130-150 Mio€.
- 2025: Umsatz +13% 1,47 Mrd; Dividende €0,78 3c
DORTMUND (dpa-AFX) - Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet Adesso mit anhaltender Nachfrage nach seinen IT-Dienstleistungen. Der Vorstand erwartet, auch 2026 einen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mitteilte. Der Umsatz soll 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro erreichen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 130 bis 150 Millionen Euro liegen.
2025 verhalf nicht zuletzt ein starkes Schlussquartal zu überraschend guten Ergebnissen: Die Erlöse stiegen um 13 Prozent auf fast 1,47 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als ein Viertel auf 123,6 Millionen Euro. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. Adesso will seinen Aktionären 0,78 Euro je Aktie als Dividende zahlen und damit 3 Cent mehr als für 2024.
Den vollständigen Geschäftsbericht plant das Unternehmen, am 31. März zu veröffentlichen./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17.972 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um +2,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,58 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 431,12 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +42,64 %/+125,23 % bedeutet.
Die Frage ist am Ende immer: Suchst du den perfekten Einstiegs-Tick für den schnellen Zock, oder kaufst du ein Unternehmen, weil die Story und die Bewertung massivauseinanderklaffen?
Aktuell herrscht eine fast irrationale Panik im Software-Sektor, aber man muss hier differenzieren. In der Ökonomie gibt es das Jevons-Paradoxon: Wenn die Effizienz, mit der eine Ressource genutzt wird, steigt, sinkt nicht der Verbrauch, sondern er steigt oft, weil die Nutzung billiger und attraktiver wird.
Wenn Software-Entwicklung durch KI schneller wird, werden Unternehmen nicht weniger kaufen, sondern ihren Backlog endlich abarbeiten. Projekte, die früher zu teuer waren, werden plötzlich wirtschaftlich. Ein Dienstleister wie adesso, der diese Komplexität beim Kunden (Versicherungen, öffentlicher Sektor) managt, wird in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben.
Das Schöne bei adesso ist: Sie müssen die Marge nicht einmal auf Rekordniveau peitschen. Bei dem aktuellen Umsatzwachstum führt selbst eine stabile, moderate Marge durch den Skaleneffekt zu einem stetig wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS).
Schau dir mal das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) an. adesso wird aktuell mit einem KUV von ca. 0,3 gehandelt. Das ist eine Bewertung für Unternehmen kurz vor dem Abgrund. Man kauft hier 1 Euro Umsatz für 30 Cent! Zum Vergleich: US-Softwarehäuser oder indische Player wie TCS haben KUVs von 2 bis 5.
Für 2026/27 landen wir bei KGVs im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 9-11) bei einem gleichzeitig hohen Wachstum. Das PEG-Ratio (unter 0,5) ist verrückt.
Der Markt macht aktuell keinen Unterschied und wirft alles, was das Wort Software im Namen trägt, in den Ausverkauf. Dass heute Morgen auf Xetra lediglich 5 Aktien die Eröffnungsauktion bestimmt haben, zeigt, wie dünn der Markt ist.
Wenn die ersten Käufer merken, dass KI für adesso kein Killer, sondern ein Effizienz-Turbo sein kann, wird es bei dieser Illiquidität nach oben sehr schnell gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt nur knapp über 3 Mio. Aktien im Freefloat. Bei so einem engen Markt führen bereits moderate Kauf-Orders zu massiven Ausschlägen, was wir mit Sprüngen von bis zu 20 % an einem Tag im letzten Jahr bereits gesehen haben.
Sieht mir nach Kapitulation aus. Schau dir den dünnen Handel bei Xetra an. Da werden ein paar Stücke gehandelt und der Kurs geht ins bodenlose. Die Aktie ist einfach sehr illiquide. Da braucht es nur ein paar zittrige Hände und der Kurs fällt. Die Algos tun ihr übriges. Daher haben wir auf der anderen Seite auch diese krassen Sprünge nach oben. Bei guten Zahlen, wird es wenig Angebot geben und der Kurs bewegt sich entsprechend schnell.
