Jost schockt Anleger: Kapitalerhöhung nach Rekordhoch — Aktie -8%

Kern der Maßnahme ist die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Inhaberaktien, was einer Erhöhung des Grundkapitals um bis zu zehn Prozent entspricht. Die jungen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 dividendenberechtigt. Die Platzierung erfolgte exklusiv bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens; der Platzierungspreis wurde mit 62,13 Euro je Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 93 Millionen Euro. Ein Nettoerlös wurde offiziell nicht genannt; übliche Transaktionskosten dürften den Betrag reduzieren.

Jost Werke hat am Dienstag eine Barkapitalerhöhung angekündigt, die an den Märkten unmittelbar für deutlichen Gegenwind sorgte. Die Aktie gab im außerbörslichen Handel auf Tradegate zunächst bis zu acht Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs nach und notierte zuletzt bei rund 62 Euro, etwa 5,2 Prozent unter dem offiziellen Handelsschluss (Xetra: 65,40 Euro). Zuvor hatte das Papier mit 67,80 Euro ein Rekordhoch erreicht – genau diesen Zeitpunkt nutzt das Management nun für die Kapitalmaßnahme.

Jost begründet die Kapitalaufnahme mit dem Ziel, die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der Strategie "Ambition 2030" zu erhöhen. Schwerpunkt soll das weitere, gezielte Wachstum durch wertsteigernde Akquisitionen im Off‑Highway-Bereich sein, um die globale Präsenz zu stärken, das Produktangebot zu erweitern und das Umsatzprofil zwischen On‑ und Off‑Highway auszugleichen. In der Mitteilung verweist das Unternehmen auf die zuletzt getätigte Übernahme von Hyva und auf eine erfolgreiche Integrationshistorie als Basis für weiteres M&A‑Engagement.

Für Investoren relevant sind neben dem Verwässerungseffekt durch die Ausgabe die konditionellen Einschränkungen: Jost hat eine Lock‑Up‑Verpflichtung zugesagt, die für 180 Tage die Emission weiterer Aktien oder in Aktien wandelbarer Instrumente begrenzt – vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. März 2026 in den Handel aufgenommen werden; die Zulassung am regulierten Markt der Frankfurter Börse wurde für den 27. Februar avisiert.

Die Marktreaktion spiegelt einerseits kurzfristige Verwässerungsängste und den Abschlag des Platzierungspreises zum Vortagesniveau wider, andererseits signalisiert die erfolgreiche Platzierung bei institutionellen Anlegern Vertrauen in die Akquisitionsstrategie des Managements. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden nun die Einsatzpläne für die Erlöse, die Qualität und Bewertungsdisziplin bei möglichen Zukäufen sowie das Erreichen der angekündigten Profitabilitäts- und Widerstandsfähigkeitsziele sein.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.