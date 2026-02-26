UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,15EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,4

Kursziel alt: 19,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

