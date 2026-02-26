AUTO1 mit Rekordjahr: Aktie erholt sich deutlich nach Absturz

AUTO1 veröffentlichte für das Gesamtjahr 2025 Rekordergebnisse: Der Absatz stieg um 22,1 Prozent auf 842.271 Fahrzeuge, der Bruttogewinn kletterte um 36,7 Prozent auf 990,6 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA legte überproportional um 80,8 Prozent auf 197,5 Mio. EUR zu. Auch das vierte Quartal überzeugte: 219.110 verkaufte Fahrzeuge (+19,7 Prozent), ein Bruttogewinn von 265,4 Mio. EUR (+31,8 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA von 45,2 Mio. EUR (+21,6 Prozent). Der Konzernumsatz für 2025 lag bei 8,17 Mrd. EUR, ein Plus von rund 30 Prozent.

Die Aktie von AUTO1 Group zeigt nach Vorlage der Quartals- und Jahreszahlen Anzeichen einer technischen Stabilisierung: Vorbörslich legten die Papiere auf Tradegate mehr als 6 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss zu, nachdem der Kurs zwischen Ende Januar und Mitte Februar um mehr als 40 Prozent gefallen war. Marktteilnehmer begründen die Erholung mit deutlich besseren operativen Kennzahlen als erwartet und einem gleichzeitig ambitionierten Ausblick für 2026.

Segmentseitig zeigte das Merchant-Geschäft solides Wachstum (740.732 Fahrzeuge, +20,4 Prozent) mit einem Bruttogewinn pro Fahrzeug von 986 EUR (+4,7 Prozent). Das Retail-Segment Autohero wuchs deutlich stärker (101.539 Fahrzeuge, +36,4 Prozent) und steigerte den Bruttogewinn pro Fahrzeug auf 2.632 EUR (+13,6 Prozent). AUTO1 betont, das vertikal integrierte Geschäftsmodell sowie eine KI-basierte Pricing-Technologie trügen zu Skaleneffekten und Margenverbesserungen bei. CEO Christian Bertermann hob die höchste EBITDA-Marge in der Firmengeschichte und einen europäischen Marktanteil von 3,1 Prozent hervor; das Management strebt mittelfristig zehn Prozent Marktanteil an.

Für 2026 gibt AUTO1 einen ambitionierten Finanzrahmen aus: 940.000 bis 1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, ein Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Mio. EUR. Die Prognose signalisiert weiteres Wachstum, verlangt aber erhöhte Investitionen, die kurzfristig die Rentabilität belasten können.

Analystenseitig äußerten sich Institute zurückhaltend positiv: JPMorgan wertete das vierte Quartal besser als erwartet, merkte aber an, dass die EBITDA-Prognose leicht schwächer ausfalle und gesteigerte Investitionen zu beachten seien; strukturell bleibe die Wachstumsgeschichte intakt. RBC bestätigte die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro, weist jedoch darauf hin, dass die Markterwartungen bereits am oberen Ende des Ausblicks liegen.

Insgesamt dokumentieren die Zahlen eine Konsolidierung der operativen Performance und geben dem Markt Anlass zu vorsichtigem Optimismus – sofern AUTO1 die angekündigten Investitionen effizient in weiteres profitables Wachstum umsetzt.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 15,99EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.