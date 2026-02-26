    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    PUMA nach Reset 2025: Fokus auf Übergangsjahr 2026

    Nach einem tiefgreifenden Reset-Jahr 2025 richtet PUMA den Blick nach vorn: Trotz Umsatz- und Ergebnisrückgang stehen 2026 strategische Weichenstellungen im Fokus.

    Foto: Daniel Karmann - dpa
    • Das Jahr 2025 wurde von PUMA als Reset-Jahr abgeschlossen, mit Fokus auf die Etablierung als Top-3 Sportmarke weltweit
    • Der währungsbereinigte Umsatz sank 2025 um 8,1% auf 7,30 Milliarden Euro, hauptsächlich aufgrund strategischer Reset-Maßnahmen
    • Das bereinigte EBIT ohne Einmaleffekte fiel 2025 auf -165,6 Mio. Euro, das berichtete EBIT lag bei -357,2 Mio. Euro, inklusive Einmaleffekten von 191,6 Mio. Euro
    • Für 2026 plant PUMA einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und ein operatives Ergebnis zwischen -50 Mio. und -150 Mio. Euro
    • PUMA setzt im Jahr 2026 die Optimierung der Vertriebskanäle und den Abbau der Lagerbestände fort, mit geplanten Investitionen von rund 200 Mio. Euro
    • Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2025 wird keine Dividende ausgeschüttet; die Hauptversammlung ist für den 19. Mai 2026 geplant

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PUMA ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von PUMA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,99 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,900EUR das entspricht einem Minus von -2,34 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.369,73PKT (-0,37 %).


    PUMA

    -2,70 %
    -8,19 %
    +21,24 %
    +40,24 %
    -25,07 %
    -62,95 %
    -74,31 %
    +14,70 %
    +1.450,00 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
