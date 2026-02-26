PUMA nach Reset 2025: Fokus auf Übergangsjahr 2026
Nach einem tiefgreifenden Reset-Jahr 2025 richtet PUMA den Blick nach vorn: Trotz Umsatz- und Ergebnisrückgang stehen 2026 strategische Weichenstellungen im Fokus.
Foto: Daniel Karmann - dpa
- Das Jahr 2025 wurde von PUMA als Reset-Jahr abgeschlossen, mit Fokus auf die Etablierung als Top-3 Sportmarke weltweit
- Der währungsbereinigte Umsatz sank 2025 um 8,1% auf 7,30 Milliarden Euro, hauptsächlich aufgrund strategischer Reset-Maßnahmen
- Das bereinigte EBIT ohne Einmaleffekte fiel 2025 auf -165,6 Mio. Euro, das berichtete EBIT lag bei -357,2 Mio. Euro, inklusive Einmaleffekten von 191,6 Mio. Euro
- Für 2026 plant PUMA einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und ein operatives Ergebnis zwischen -50 Mio. und -150 Mio. Euro
- PUMA setzt im Jahr 2026 die Optimierung der Vertriebskanäle und den Abbau der Lagerbestände fort, mit geplanten Investitionen von rund 200 Mio. Euro
- Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2025 wird keine Dividende ausgeschüttet; die Hauptversammlung ist für den 19. Mai 2026 geplant
